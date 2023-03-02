A'dan Z'ye herkesin maaşına zam geliyor! Tarih verildi: Maaşlar en az o rakam olacak!







ZAMLAR KAPIDA! BAĞKUR VE SSK’LIYA YÜZDE 30,75 EK ZAM GELİYOR! EMEKLİYE 6 BİN, MEMURA 12.546 TL MAAŞ

OCAK ZAMMI MAAŞ MİKTARI







MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA OCAK ETKİSİ

Ocak ayında memur ve emeklilere ile asgari ücretlilere zam yapılmıştı ve şimdi gözler tekrar Temmuz ayına çevrildi. Uzmanlar tarafından maaş hesaplamaları yapılıyor ve Şubat ayı enflasyon beklentisi %0,31 artışla %30,75 bandında duyuruldu. Ancak, Ocak ayındaki enflasyon oranının bu beklentinin üzerinde olduğu belirtiliyor. Emekli ve memur için Temmuz ayında yapılacak olan zam bekleniyor. Ayrıca, intibak yasasının ne zaman çıkacağı konusu da gündemde.2023 yılının ilk aylarındaki enflasyon oranları açıklandı. Aylık enflasyon oranı %6,65 olarak kaydedilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın katılımcı anketinde ise enflasyon beklentisi %0,31 artışla %30,75 seviyesinde belirlendi. Ocak ayı enflasyon oranı açıklanmasının ardından, önümüzdeki 5 ay boyunca enflasyonun durumu bekleniyor.Ocak ayı zammı baz alındığında en düşük memur maaşının 11.848 TL olduğu ve emekli memur aylığının en az 7.901 TL olduğu belirtiliyor. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte, Bağkurlu esnafın maaşı 5.456,67 TL'den 5.819,54 TL'ye yükseliyor. 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı ise 6.093,18 TL'den 6.498,38 TL'ye çıkacak. Detayları takip ediniz.Emekliler ve memurlara Temmuz ayında yapılacak zam konusu ele alınıyor. Habere göre, yüzde 6 oranındaki zamın yanı sıra enflasyon farkı da eklenerek farkın yüzde 8'i geçip geçmeyeceği bakılıyor. Eğer fark oluşmazsa, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı geçerli olacak. Bu durumda, en düşük memur maaşı 11.836 TL'den 12.546 TL'ye yükselecek ve eğer fark yüzde 8'i aşarsa bu da maaşa eklenecek. Emekli memurlar için ise yüzde 6 toplu sözleşmeye göre en az 7.901,66 TL olan maaş en az 8.375,76 TL'ye yükselecek. Benzer şekilde, enflasyon oranı yüzde 8'i geçerse bu da maaşa yansıyacak. Detaylar için takip etmeye devam edin.%6'lık enflasyon oranına göre ek ödemelerde artış olacağı belirtiliyor. Bu durumda, eş ödemesi yardımı 985,76 TL'den 1.044,91 TL'ye yükselecek. Çocuk yardımlarında da artış yaşanacak ve 6 yaşa kadar olan çocukların ödemeleri 217,84 TL'den 229,85 TL'ye, 6 yaş üstü olanların ödemeleri ise 108,42 TL'den 114,93 TL'ye yükselecek. Enflasyon oranının her ay artışa bağlı olarak bu miktarlarda da artış bekleniyor. Ayrıca, intibak yasasının gelmesi halinde ise maaş farklarının ortadan kalkması bekleniyor.