A'dan Z'ye tüm çalışanların gözü o günde! Maaşlara yüzde 15+45'lik zam: En düşük memur maaşı belli oluyor!













İLK TEKLİF ÇARŞAMBA GÜNÜ MASAYA GELECEK

TABAN ÜCRET 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLSİN TALEBİ

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

20 Ocak'ta işçilerin talepleri ve 700 bini aşkın çalışanın maaş zammını belirleyecek müzakereler kapsamında işçi ve işverenler çarşamba günü toplanacak.Bu toplantıda işveren ilk teklifini sunacak. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, enerji santralleri, kömür şirketleri, üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünü müzakeresi ile süreç sürecek.TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçileri ortak temsil ettiği toplantılarda, işverenleri temsil eden Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) dikkatleri üzerine çekti. TÜHİS, 20 Ocak'ta işçilerin sunduğu taleplere karşı ilk önerisini 5 Nisan Çarşamba günü yapacağı toplantıda sunacak.Toplantılarda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talepleri arasında "Aylık brüt taban maaşın 15 bin liraya çıkarılması ve ardından tüm maaşlara yüzde 15 sosyal katkı payı eklenmesi" yer alıyor. Temel maaş ve sosyal yardım katkı payındaki artışın ardından ilk altı ayda yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayda yüzde 5'lik artış ve enflasyon farkı uygulanacak. Bunlara ek olarak, belediyeler ve il özel idaresi özel teşebbüsleri çalışanları da dahil olmak üzere kamu sektörünün tüm çalışanlarından ek ücretler istenmektedir.Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memur için maaş artışını belirleyecek olan 7 yıllık 2024-2025 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Bu bağlamda, kamu sektörü çalışanları toplu sözleşmesine ilişkin 2023 tarihli çerçeve protokol, özel sektörde akdedilen toplu sözleşmelerin, özellikle de memur toplu sözleşmesinin çerçevesini belirlemesi bakımından da önemlidir.