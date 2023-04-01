A'dan Z'ye tüm emekliler bayram edecek! Tek bir form dolduran 10.000 TL destek ödemesi alacak: Cepleri ferahlatan kampanya açıklandı

Emeklinin yüzünü güldürecek yeni haberler
var. Seçim öncesinde milyonlarca emekli karşılıksız ve geri ödemesiz 10000 liralık maddi destek alacak. SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT
emeklileri başvuru tarihinden itibaren 3 gün içerisinde nakdi yardım alabilirler. Bu son şansı kaçırmayın. Başvurunuzu yapın ve ek maaş ödeme fırsatını yakalayın.
SSK, BAĞ-KUR, emekli memurlar ve tüm EYT'liler için tebligat yapıldı. Başvurular bugün ve yarın açılıyor ve her başvuru sahibi ek olarak 10000 Türk Lirası alacak. Maaşa eklenen ödenek tüm emekliler için geçerlidir. Emekliler, yeni destek ödemelerini seçimden önce almakta acele etsinler.
SEÇİM ÖNCESİ YENİ ÖDEME SEÇENEĞİ
Milyonlarca emekli, yaklaşan parlamento seçimleri sayesinde maaş zammının sevincini yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıktığını açıkladı. Büyükler büyük sevinç yaşarken bir müjdeli haber
daha geldi. Ayrıca emekli maaşına 10 bin TL ödeniyor. Ayrıca eyt emeklisi bu ödemeyi seçimden önce almaya hak kazanırlar. Başvuru süresi çok sınırlıdır. 2 gün içinde başvuran SSK, BAĞ-KUR, emekli memurlar ve EYT'liler ödeme almaya hak kazanır. Tam 10 bin TL ek ödeme doğrudan emeklinin maaş hesabına aktarılıyor. Hızlı davranın, sınırlı başvuru süresi boyunca uyumayın.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI'NDAN EMEKLİYE ÖZEL FIRSAT
EYT Kanunu'nun yasalaşması ve asgari emeklilik tutarının 7.500 TL artmasıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu kampanya sayısı da arttı. Nisan ayı geldiğinde bankaların emekli maaşı ödeme iştahı artıyor. Maaşını yanında taşıyanlar için Türkiye finans
Katılım Bankası 10.000 TL promosyon fırsatı sunuyor. son dakika
açıklaması bankanın resmi internet sitesinden yapıldı. Maaş limitlerine göre sağlanan net terfi ve ek ikramiyeler aşağıdaki gibidir: 3500 Türk Lirasına kadar emekli maaşı alan emekliler 3500 Türk Lirası Emekli maaşı 5.000 Türk Lirası ile 7499 Türk Lirası arası olan emekliler 5000 Türk Lirası Emekli maaşı 5.000 Türk Lirası ile 9999 Türk Lirası arası olan emekliler 6500 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve üzeri emekli maaşı alan emekliler 7500 Türk Lirası promosyon ödemesini almaya hak kazanacak. Yani Türkiye Finans Katılım Bankası'na 3 yıl taahhüt veren maaşlı emekli 7500 Türk Lirası net para alacak. Ayrıca bankanın kampanyalarına katılan emeklilere ayrıca 2500 Türk Lirası ödeme yapılıyor. Türkiye Finans Katılım Bankası toplamda emeklilere 10000 Türk Lirası ödeyecek.