A'dan Z'ye tüm emekliler kümeye alındı! Eksik primi olana erken emeklilik göz kırptı: Bu şartı taşıyan...

SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li vatandaşların emeklilik başvuru sürecinde çember genişliyor! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik imkanı sunulurken, eksik prim borcu olanlar için "EYT'ye özel SGK
prim borcu kredisi" adı altında kredi
fırsatı sunuluyor. Son gelişmelere göre, emeklilikte yaşa takılanlar için başvuru süreci devam ediyor ve emeklilik maaşlarına ilişkin detaylar da netleşiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında emeklilik için gerekli detaylar netleşti. SGK, Bağ-Kur veya prim borcu olanlar da bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Eksik prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için kamu ve özel bankalar, prim borcu olan çalışanlar için EYT
kredisi sunmaya başladı. Bu sayede emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayanlar için yol açılmış oldu. Ancak, "EYT kredisi için hangi şartlar gerekiyor?" sorusu hala cevap bekliyor. İşte, eksik primi olanlar için detaylar!
SGK prim borcu olan çalışanlar için sunulan EYT kredisi için başvuru yapacakların, emekliliğe esas SGK prim borçlanmasıyla ilgili belgeleri ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu kredi, Ziraat Bankası tarafından halihazırda sunulmaktadır ve diğer kamu ve özel bankalar da yakında bu kredi seçeneğini sunacaklar. Kredi kullanımıyla birlikte peşin ödeme avantajı elde edilebilecek ve emekli maaşından taksitler halinde borcun ödemesi yapılacaktır.
KIDEM TAZMİNATI NEREYE YATACAK?
Emeklilik için eksik primlerin tamamlanması, borçlanma ve kıdem tazminatı desteği hakkında merak edilen konularla ilgili yanıtlar verildi. İlk soruda, kıdem tazminatı desteği için başvuruda gereken belgeler ve paranın hangi hesaba yatacağı konusunda açıklamalar yapıldı. Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan kıdem tazminatı desteği, işverenin hesabına yatırılacak ve bu desteğin faiz oranları da belirlendi. Kredi başvurusu için işverenlerin, çalışanların SGK ayrılış bildirgeleri ve barkotlu hizmet dökümlerini bankalara ibraz etmeleri gerekecek.
BAĞKUR BORÇLARI SATIN ALINABİLİYOR MU?
Emeklilik için prim günü eksikliği olanlar, silinen Bağ-Kur borçlarını satın alarak prim günlerini tamamlamak isteyebilirler. Ancak, bu borçların tamamının alınması gerektiği unutulmamalıdır. Silinen borçlar asgari ücret üzerinden hesaplanır ve ihya edilebilir. İhya işlemi günlük en az 115 lira ödenerek gerçekleştirilebilir. Maalesef, yapılandırma yasasında silinen prim günlerinin satın alınmasına yönelik bir taksit imkanı bulunmuyor.
EMEKLİLİK İÇİN YETERLİ PRİMİM VAR. BAĞ-KUR BORCUMUN DONDURULMUŞ OLMASI EMEKLİLİĞİMİ ETKİLER Mİ?
Çalışma süresi ve prim günü emeklilik için yeterli olanların, emekli aylığı almak için SGK'ya olan prim borçlarının olmaması gerekiyor. Ancak dondurulan sürelerin emekliliğe engel olmadığı belirtiliyor. Yapılandırma yasası ile isteğe bağlı sigorta, topluluk sigorta primi gibi SGK borçları uygun koşullarda ödenebiliyor.
BANKALAR EMEKLİLİK KREDİSİ VERECEK Mİ?
Kamu ve özel bankaların SGK'ya ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi ürünü sunduğu belirtiliyor. Ziraat Bankası, bu krediyi uygulamaya aldı ve çalışanlar emekliliğe esas SGK prim borçlanması dokümanıyla şubeye başvurarak kredi talebinde bulunabiliyor. Prim borcu olan ya da günü eksik olup borçlanma yapamayanlar emekli aylığından kesinti şeklinde kredi kullanabiliyor. Bu durum, önceki yıllarda olduğu gibi kamu ya da özel bankaların emeklilik kredisi kullandırıp kullandırmayacaklarına ilişkin bir soru değil, EYT kredisi konusunda bilgi veriyor.
EMEKLİLİK KREDİSİNDE FAİZ ORANI KAÇTIR?
Emeklilik kredisi faiz oranları, miktar ve vade süresine göre değişiyor. Bankalar yüzde 1.48'den başlayan faiz oranları sunarken, müşterilerine yüzde 3.09'a kadar seçenekler sunabiliyor.
EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN 3 YILLIK TAAHHÜT MÜ GEREKLİ?
EYT kapsamında emekli olanlar için promosyon uygulaması, mevcut promosyon uygulamasından farklı olmayacak. Bankalar, promosyon ödemesi için 3 yıl taahhüt isteyecek. En düşük aylığı 5 bin 500 TL olan gruptakiler, 3 yıllık için en az 4 bin 200 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aylık alanlara 5 bin 400 TL, 10 bin TL ve üstü aylık alanlara 6 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Bu tutar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artabilir.
10 YIL YETERLİ
Herkesin emeklilik hesapları farklı olduğundan, belirleyici verinin işe giriş tarihi olduğu söyleniyor. İlk sigortalı olma tarihinin ne kadar eski olduğuna bağlı olarak avantajın büyüdüğü belirtiliyor ve emekli olmak için en az 10 yıllık prim ödeme günü gerektiği ifade ediliyor. Bu formül, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor ve her halükarda 15 yıl dolmuş durumda olduğu belirtiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim ödeme şartlarına bağlı olarak emeklilik imkânı bulunuyor. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.
KADIN VE ERKEK BAĞ-KUR'LARI AYRI
Bağ-Kur'lu Sigortalıların 5.400 Gün ve Kısmi Yaş Emeklilik Hakkı" başlıklı bu metinde, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken gün sayısı ve yaş şartları anlatılıyor. Erkek ve kadın Bağ-Kur'luların emeklilik için farklı hesaplamaları bulunuyor ve belirli bir tarihe göre yaş şartı belirleniyor. Kısmi yaştan emeklilik hakkı için ise 5.400 gün prim ödeme koşulu aranıyor. Ayrıca 1 Ekim 1999 tarihinden önce ve sonrasında sigortalı olanlar için de farklı emeklilik yaşı ve prim ödeme koşulları geçerli.
KADIN MEMURLARIN EMEKLİLİK HAKLARI VE EYT YASASI
Kadın memurların emeklilik haklarına ilişkin önemli tarihler ve şartlar belirtilmektedir. 8 Eylül 1999 tarihi, 50 yaşını doldurmuş olan kadın memurların emeklilik hakkı için bir milat olarak kabul edilir. Fiili hizmet sürelerinin 10 yılını dolduran veya 61 veya 65 yaşını tamamlayan kadın memurlar, kendi istekleriyle emekli olabilirler. 30 Nisan 2008 tarihine kadar 50 yaş ve 15 yıl prim ödemiş olan kadın memurlar da emeklilik hakkına sahiptir. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, EYT'li kadın memurların başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.
YAŞ SINIRI HARİÇ DEĞİŞİKLİK YOK
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, emeklilik için mevcut yasada belirlenmiş olan yaş, prim ve sigortalılık süresinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan çalışanlar için yaş şartının kaldırılacağını söyledi. EYT düzenlemesinde bu değişiklik yapıldıktan sonra, SSK'lı EYT'liler mevcut mevzuata göre belirlenmiş olan 5000-5975 gün aralığında emekli olabilecekler.
3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLK EYT KAPSAMINDA MI?
8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lılar için geçerli olan kısmi emeklilik şartları ve gün sayıları, şu anki mevzuatın kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartına dönüştüğü belirtilmektedir. EYT yasasının taslağına göre ise 3600 prim günü ile emeklilik şartı EYT kapsamında yer almamaktadır. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi sonrası ek düzenleme yapılması durumunda konunun yeniden ele alınabileceği belirtilmiştir.