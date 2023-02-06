Geçim derdi ile ne yapacağını şaşırmış olan emekli vatandaş seçim öncesinde ek zam bekliyor.
A'dan Z'ye tüm emeklilere 1610 TL zam! Tıkla maaşın ne kadar olacak öğren
15 milyon emeklinin yakından takip ettiği karar belli oldu. Emekli vatandaş için verilecek olan yeni zam oranı kulislerde konuşuluyor. Milyonlarca emeklinin maaşına gelecek olan ek zam son dakika
haberi olarak duyuruldu. 2023 yılı Ocak ayında yapılmış olan zammın ardından emekli maaşlarına ek olarak 1.610 TL zam yapılacak mı emeklinin gözü bu haberde. Emekli vatandaşa yapılan ek zam müjdesi sonrasında 1610 TL ödemelerin ne şekilde yapılacağı sorulan sorular arasında. İşte emkli maaşına yapılan zammın ardından merak edilenler…
MİLYONLARCA EMEKLİ YARARLANABİLECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen açıklama ile birlikte 15 milyondan fazla emekli vatandaş maaşlarına %30 zam alacağını öğrendi. Böylece yapılan bu açıklama ile yapılan yüzde otuz zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5.500 TL’ye ulaştı. Geçim sıkıntısı çeken emekli yakını ve emekli kişiler yapılan bu zammı yetersiz buldu ve daha fazla zam beklediklerini belirtti. Yeni yıl sonrasında artan enflasyon oranı ile beraber mecburi tüketim maddelerinde de hızla zamlar gelmeye başladı. Bu nedenle emekli vatandaşlar aldıkları maaşı az bulurken seçim müjdesi olarak ek zam yapılacağını öğrendi. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim ile beraber, emekli kişilere seçim sürecinde ek zam ödemesi yapılacak. Ayrıca Mayıs ayına kadar emekli maaşlarına %25 ila %30 oranında yeni zam yapılması konuşuluyor.
EMEKLİYE 1.610 TL EK ZAM VERİLECEK Mİ?
Şu anda emekli kişilere ek zam kararı tam olarak belirtilmemiş de olsa emekli vatandaş, seçime 1 ay kala yeni bir zam paketi almayı bekliyor. Eğer bu zam paketi seçimden önce onaylanırsa emekli maaşı yükselirken emeklinin alım gücü de yükselmiş olacak. Ancak emekli maaşlarında ise bir işlem yapılması beklenmiyor. Geçim sıkıntısı yaşayan emekli vatandaşa 1.610 TL ek zam müjdesi çok zaman geçmeden duyurulacak. Beklenen bu ek zammın, Nisan ayı öncesinde en düşük maaş alan emekliye 1.610 TL ödenmesi bekleniyor. Fakat yapılması beklenen bu 1.610 TL’lik zam ne zaman emeklinin yüzünü güldürecek? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.