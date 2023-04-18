A'dan Z'ye tüm emeklilere 19.000 TL promosyon yatacak! O bankada çıldırtan promosyon kampanyası. 4A, 4B, 4C'li için müjdeli haber geldi. Buradan emekli olanlara 19 bin TL ödeme var. Anında hesaplara aktarılacak. Emeklilerin yüzünü güldürecek promosyon kampanyası geldi. Başvurular 17 ve 18 nisan tarihleri arasında son. O banka yaptı yapacağını. Emeklinin yüzünü güldüren bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. Başvuruyu kaçırma. İşte emeklilerin faydalanabileceği promosyon ödemesine ilişkin detaylar. Tüm detaylar haberimizde...
BANKA PROMOSYONLARIN REKOR RAKAM! EMEKLİYE 19 BİN TL ÖDEMEEmekli promosyonlarında bankalar iddialarını konuşturmaya devam ediyor. Rekor üstüne rekor geliyor. Müşteri kazanmak ya da müşteri kaybetmemek için müşterileri için bankaların verdikleri hediye para, ek ödeme olan promosyon ödemeleri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Özellikle geçinmenin çok zor olduğu günümüz koşullarında bu ödemeler sıklıkla araştırılıyor.
Emeklinin, memurun ve bir çok çalışanın da yararlandığı bu ödemelerden faydalanabilmek için maaşlarınızı üç yıl boyunca anlaştığınız bankada alma sözünü taahhüt etmeniz gerekiyor. Bunu taahhüt etmeniz halinde ödemeler yılda iki defa tarafınıza veriliyor. Bankaların verdiği promosyon ödemeleri, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri gibi pek çok çeşit ödeme bulunuyor. Bu ödemelerden faydalanmak için banka ile anlaşma yapma şartı aranıyor. İşte durum böyle olunca da bankalar arasında rekabet iyice kızışıyor. Ödemelerin artıran bankalardan müjde üstüne müjde geliyor. İşte o bankadan gelen 19 bin TL'lik promosyon ödeme miktarı. Tüm ayrıntılar haberimizde...
Yeni promosyon ödeme miktarı ise Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yapılan anlaşma gereğince öğretmenler için 19 bin TL ve üstünde bir promosyon ödemesi yapılacak. Halk Bankası'nın Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Halk Bankası şubesi arasında imzalar atıldı. Konu ile ilgili konuşan Kozan Milli Eğitim Müdürlüğü ”İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Türkiye Halk Bankası Kozan Şubesi arasında 15 Mayıs 2023-15 Nisan 2026 tarihlerini kapsayacak şekilde promosyon anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre personellerimize 19500 Türk Lirası ödenecektir. Tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun.” diye açıklamalarda bulundu.