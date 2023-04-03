A'dan Z'ye tüm emeklilere piyango vurdu! O tarihi not alın: Toplam 19.500 TL ek ödeme yapılacak!

Emeklilik başvurusunu yapan ve Nisan ayında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar Nisan ayında birçok ödemeyi toplu olarak alacak. Peki emekliler ne kadar maaş alacak? Ödemeler toplu mu yapılacak? Promosyonlar ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERİN NİSAN AYINDA YÜZÜ GÜLECEKEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Mart ayında milyonlarca vatandaş emeklilik başvurusu yaptı. Emekli vatandaşlar Nisan ayında ilk maaşlarının yanında hem bayram ikramiyelerini hem banka promosyonlarını alacak ve 19 bin 500 TL tutarındaki ödemelerden faydalanabilecek. Aynı zamanda emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden vatandaşın alacağı toplam tutar 28 bin TL'yi bulacak. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar Mart ayı boyunca emeklilik işlemlerini tamamladıysa Nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak.
Yani bir vatandaşın Mart ayının ilk günüyle son günü başvuru yapması arasında bir fark bulunmayacak. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın da emeklilik hakkı kazandığı biliniyor. Aynı zamanda emeklilik hakkı olan vatandaşlar SGK önlerinde beklemelerine gerek kalmadan başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden de yapabiliyor. Emeklilik işlemleri tamamlanan vatandaşlar 1 Nisan tarihi itibariyle toplu ödemelerini alacak. 2 bin TL bayram ikramiyesi alan vatandaşlar en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL ödemeden de faydalanacak. Son yapılan zamlarla birlikte 8.8 milyon emeklinin maaşına zam gelmiş oldu. Aynı zamanda işçi tarafında da zam beklentisi doğdu. İşçiler taban ücretlerin 15 bin TL olmasını beklerken işlemlerin seçim öncesinde tamamlanması bekleniyor. Maaşlara 2023 senesinin ilk 6 ayı için yüzde 45, ikinci 6 aylık dönem için de yüzde 5 artışla toplam yüzde 50 zam olması bekleniyor. Yani işçi sınıfı 2023 senesinde 2 bin 500 TL, 2024 senesi için de 3 bin 500 TL sosyal destek bekliyor. EYT yasasıyla emekli olan vatandaşlar Mart ayının son gününde iş çıkışlarını tamamladı. Emekli Sandığı kapsamında emekli olacak vatandaşlar sevk onayı geldikten sonra emeklilik haklarını elde ediyor.