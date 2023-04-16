EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 17:45

A'dan Z'ye tüm vatandaşlara maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı müjdeledi: Kişi başı ödenecek

Dar gelirli vatandaşlara 53 farklı başlıkta sosyal destek sağlanıyor. Nakdi yardım, evde bakım, gıda, giyim, barınma ve eğitim gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi de hayata geçirildi. Bu sistem ile İsviçre ve Finlandiya gibi zengin ülkelerde uygulanan aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması Türkiye'de de başlatılacak. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 17:45
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A'dan Z'ye tüm vatandaşlara maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı müjdeledi: Kişi başı ödenecek
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Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar, seçim beyannamesinde duyurulan sosyal politikalara yönelik yeni adımları hızlıca hayata geçirmek için eylem planlarını hazırlamaya başladı. Ayrıca, mevcut desteklerin güncellenmesi de planlanıyor. Bu şekilde, vatandaşlara daha kapsamlı ve güçlü bir sosyal destek sunulması hedefleniyor.

AİLE DESTEK SİSTEMİ DETAYLARI

aile

Türkiye'de, elektrik, doğalgaz, sağlık, eğitim, barınma, gıda gibi birçok önemli başlıkta sosyal destekler bulunmaktadır. Bu desteklerin büyük kısmı, işsizlik ve düşük gelir kriterleri dikkate alınarak verilmektedir. Ancak yeni dönemde, her aileye en az bir kişiye iş imkanı sağlanacak ve vatandaşlık maaşı sistemi hayata geçirilecektir. Bu sayede, ülke genelinde daha kapsamlı ve güçlü bir sosyal destek sunulması hedeflenmektedir.



FİNLANDİYA'DA UYGULANIYOR

finlandiya

Vatandaşlık maaşı, yüksek gelirli ülkelerde kendi vatandaşları için yapılan geri ödemesiz bir ödemedir. Bu uygulamada amaç, vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmektir. Finlandiya gibi ülkelerde bu uygulama başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Türkiye'de ise vatandaşlık maaşı aile bazında verilecek ve hanede kişi başına düşen gelir belirleyici olacaktır. Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi altında hayata geçirilecek olan vatandaşlık maaşı uygulaması ile asgari hayat standardının altında bir aile veya hane kalmayacak. Maaş tutarı, yaş ve aile nüfusu gibi faktörlere göre belirlenecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

ödeme

Aile Koruma Kalkanı Programı, yeni ailelerin kurulmasını teşvik ederek gençlere iş imkânları sağlayacak. Bu amaçla devlet, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre karşılayacak. Programın finansmanı dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Bu bankanın ana gelir kaynaklarından biri, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacak. TPAO tarafından elde edilecek gelirler ise desteği artıracak şekilde kullanılacak. Bu sistem sayesinde petrol ve doğalgazdan elde edilen gelirler destek fonuna aktarılacak ve yönetimi de Aile ve Gençlik Bankası'na bırakılacak.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla yeni evlenen çiftlere faizsiz bir kredi imkânı sunulacak. Bu program, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumlu bir şekilde tasarlanacak ve sosyal yardım koşulları standart hale getirilecek. Ayrıca, çalışma hayatında esneklik sağlamak amacıyla hem annelere hem de babalara daha fazla esnek çalışma imkânı sunulacak. Bu uygulamanın ekonomik ve sosyal yan etkileri de göz önünde bulundurularak sürekli olarak gözden geçirilecektir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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