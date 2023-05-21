Milyonlarca kişi çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu bile bile ikinci turda oy kullanmak için beklerken, sosyal medyada paylaşılan videolar seçimin aslında ne kadar da önemli olduğunu gösterdi. Oy kullanan vatandaşlarla konuşmak isteyen ve bunun için İstanbul Havalimanı'nda bulunan A haber ekibi, canlı yayında oylarını kullanan seçmenlerle röportaj yapmaya başladı. Yaşlıların sandık başında oyunu kullanmasının ardından bir muhabir onlara mikrofon uzatarak, "Oyunuz hayırlı uğurlu olsun" diye bir ifadeyle söze girdi fakat karşısındaki insanla diyaloğa bir türlü giremedi. Nedeni ise oy kullanan olan kişinin aslında yabancı uyruklu olmasıydı.
GÜNDEM
21 Mayıs 2023 - 17:00
A Haber'den ortalığı ayağa kaldıran röportaj: Türkiye'nin kaderine 'Arapların' oyu karar veriyor!
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tutu için yurt dışı vatandaşlarının oy verme işlemleri başladı. Havalimanına kurulan sandıkta oyların odak noktası A Haber'in yaptığı röportaj oldu.
GÜNDEM
21 Mayıs 2023 - 17:00