GÜNDEM
21 Mayıs 2023 - 17:00

A Haber'den ortalığı ayağa kaldıran röportaj: Türkiye'nin kaderine 'Arapların' oyu karar veriyor!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tutu için yurt dışı vatandaşlarının oy verme işlemleri başladı. Havalimanına kurulan sandıkta oyların odak noktası A Haber'in yaptığı röportaj oldu.

GÜNDEM
21 Mayıs 2023 - 17:00
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A Haber'den ortalığı ayağa kaldıran röportaj: Türkiye'nin kaderine 'Arapların' oyu karar veriyor!


Milyonlarca kişi çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu bile bile ikinci turda oy kullanmak için beklerken, sosyal medyada paylaşılan videolar seçimin aslında ne kadar da önemli olduğunu gösterdi.

Oy kullanan vatandaşlarla konuşmak isteyen ve bunun için İstanbul Havalimanı'nda bulunan A haber ekibi, canlı yayında oylarını kullanan seçmenlerle röportaj yapmaya başladı. Yaşlıların sandık başında oyunu kullanmasının ardından bir muhabir onlara mikrofon uzatarak, "Oyunuz hayırlı uğurlu olsun" diye bir ifadeyle söze girdi fakat karşısındaki insanla diyaloğa bir türlü giremedi. Nedeni ise oy kullanan olan kişinin aslında yabancı uyruklu olmasıydı.



A Haber'den ortalığı ayağa kaldıran röportaj

RÖPORTAJ YARIDA KESİLDİ

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için havalimanları ve aynı zamanda gümrüklerde oy kullanma işlemleri başladı. Haber, seçmenlerle İstanbul Havalimanı'ndan canlı olarak görüşmek istedi. Muhabirin mikrofonu uzattığı seçmen Arapça cevap verdiğinde ise muhabir röportajını yarıda kesti.

Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Türkiye'nin kaderinin araplar tarafından belirleniyor olması konuşulmaya başlandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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