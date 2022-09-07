SPOR
07 Eylül 2022 - 16:18

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

SPOR
07 Eylül 2022 - 16:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi


2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tiflis Arena'da karşılaştığı İspanya'ya 72-69'luk skorla yenildi. Milliler, bu sonuçla 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna çıktı.



Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 38-34 geride tamamladı. A Milli Takımda Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16 ve Alperen Şengün 14 sayıyla katkı verdi. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla oynadı.

Maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
12 Dev Adam İspanya yenilgisiyle grubu ikinci tamamladı!
12 Dev Adam İspanya yenilgisiyle grubu ikinci tamamladı!
Konyaspor'un Amar Rahmanovic'i Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.
Konyaspor'un Amar Rahmanovic'i Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.
UEFA Şampiyonlar Lig maçları şifresiz izlenir mi? Ajax-Rangers ve Napoli-Liverpool maçları TV 8.5'tan şifresiz izleme linki
UEFA Şampiyonlar Lig maçları şifresiz izlenir mi? Ajax-Rangers ve Napoli-Liverpool maçları TV 8.5'tan şifresiz izleme linki
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Mercedes-Benz, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu
Mercedes-Benz, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu
Son Haberler
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede...
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden...
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da hız kesmeden devam ediyor!
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi...
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi...
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın...
Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek tek yerden topladı
Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek...