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04 Kasım 2022 - 20:54

A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin ilk sırasında Sergen Yalçın Bulunuyor

A takımının İskoçya ve Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacağı hazırlık maçları sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz'un istifa edeceği söylentileri gündemi salladı. Sergen Yalçın'ın adı anılıyor. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

SPOR
04 Kasım 2022 - 20:54
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A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin ilk sırasında Sergen Yalçın Bulunuyor


A milli takımında sürekli eleştiri oklarının hedefinde yer alan teknik direktör Stefan Kuntz için yolun sonuna yaklaşıldı. Arkadaşlıkların ardından TFF'nin Alman teknik adamla sözleşmeyi feshedeceği konuşuluyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİSİ

Ajansspor'un haberine göre Inter formasını terleten Çalhanoğlu, Kuntz'ın kadrosunu belirlemesi dahil olmak üzere tüm kararlarına karışıyor. Bunun oyuncularda derin bir rahatsızlığa neden olduğu kaydedildi.

SERGEN YALÇIN LİSTEDE



Milli takımdan sorumlu TFF yetkilileri, bir süredir değişiklikleri düşünüyor, hatta Şenol Güneş ile bir araya geliyor; Ancak tecrübeli teknik adam Beşiktaş ile anlaştı. Yetkililer, Kasım ayı sonunda Sergen Yalçın'a görev vermeyi planlıyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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