A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin ilk sırasında Sergen Yalçın Bulunuyor







HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİSİ

SERGEN YALÇIN LİSTEDE







A milli takımında sürekli eleştiri oklarının hedefinde yer alan teknik direktör Stefan Kuntz için yolun sonuna yaklaşıldı. Arkadaşlıkların ardından TFF'nin Alman teknik adamla sözleşmeyi feshedeceği konuşuluyor.Ajansspor'un haberine göre Inter formasını terleten Çalhanoğlu, Kuntz'ın kadrosunu belirlemesi dahil olmak üzere tüm kararlarına karışıyor. Bunun oyuncularda derin bir rahatsızlığa neden olduğu kaydedildi.Milli takımdan sorumlu TFF yetkilileri, bir süredir değişiklikleri düşünüyor, hatta Şenol Güneş ile bir araya geliyor; Ancak tecrübeli teknik adam Beşiktaş ile anlaştı. Yetkililer, Kasım ayı sonunda Sergen Yalçın'a görev vermeyi planlıyor.