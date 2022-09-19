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19 Eylül 2022 - 18:09

A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 5. karşılaşmasında Lüksemburg'u konuk edecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.

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19 Eylül 2022 - 18:09
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A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı


UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edeceği Lüksemburg maçının hazırlıklarına başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklara start verdi.



Teknik Direktör Stefan Kuntz, kampa katılan futbolcuları ayrı ayrı karşılarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve pas çalışması ile başlatılan idmanda bundan sonra kanat organizasyonları gerçekleştirildi. Uçak planlaması nedeniyle Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ilk antrenmanda yer almadı. Bu futbolcular yarın sabah yapılacak olan antrenmana yetişecekler.

Ayrıca Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da, takımdan bunun yanında salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı. Lüksemburg maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan A Milliler, sabah 11.00'de basına açık olarak çalışacak.

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