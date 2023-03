A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu! O isim ilk kez kadroya dahil edildi: İşte sürprizlerle dolu kadro!

Kadroya hangi isimler davet edildi?







A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 elemeleri, 25 Mart gününde yapılacak deplasmanda Ermenistan ile, 28 Mart günü Hırvatistan ile Bursa'da gerçekleştirilecek. Kadroda yer alacak adayların ismi açıklandı. İlk defa A Milli Takım'da yer alacak isimler ise; Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 formasın giyen Mehmet Can Aydın, Galatasaray' ailesinden Abdülkerim Bardakcı ve Ümraniyespor'da yer alan Umut Nayir oldu.Kaleci kadrosuna; Altay Bayındır (Fenerbahçe ailesinden), Mert Günok (Beşiktaş ailesinden), Uğurcan Çakır (Trabzonspor ailesinden) davet edildi. Defans kadrosuna; Zeki Çelik (Roma ailesinden), Onur Bulut (Beşiktaş ailesinden), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray ailesinden), Cenk Özkacar (Valencia ailesinden), Çağlar Söyüncü (Leicester City ailesinden), Merih Demiral (Atalanta ailesinden), Ozan Kabak (Hoffenheim ailesinden), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe ailesinden), Eren Elmalı (Trabzonspor ailesinden), Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş ailesinden) davet edildi. Orta saha-forvet kadrosuna; Abdülkadir Ömür (Trabzonspor ailesinden), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray ailesinden), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya ailesinden), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe ailesinden), Hakan Çalhanoğlu (Inter ailesinden), Mehmet Can Aydın (Schalke 04 ailesinden), Orkun Kökçü (Feyenoord ailesinden), Salih Özcan (Borussia Dortmund ailesinden), Cenk Tosun (Beşiktaş ailesinden), Enes Ünal (Getafe ailesinden), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor ailesinden) davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelen açıklama çerçevesinde, teknik direktör olan Stefan Kuntz kontrolündeki A Milli Takım'da Schalke 04 ailesinden Mehmet Can Aydın ve HangiKredi Ümraniyespor ailesinden Umut Nayir ilk defa kadroda yer alacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen bilgilendirme kapsamında, A Milli Takım'da bulunmaları için davet alan isimler 19 Mart Pazar tarihinde saat 18.00'den sonra TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından 20 Mart Pazartesi tarihinde EURO 2024 Elemeleri ve kamp ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirilecek. 14.30'da başlayacak görüşme, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gerçekleştirilecek. 20 Mart Pazartesi tarihinde antrenmanlarla hazırlıklara başlayacak A Milli Takım oyuncuları, Ermenistan maçını yapmak üzere 24 Mart günü Türk Hava Yolları bünyesine ait uçakla Erivan'a geçecek. Stefan Kuntz ile bir oyuncu tarafından gerçekleştirilecek toplantı da 24 Mart'ta TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadı'nda olacak. Takım, maçtan evvel yapacakları resmi idmanı toplantıdan sonra TSİ 18.00'de başlatacak. Canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanacak Ermenistan-Türkiye maçı, 25 Mart Cumartesi tarihinde TSİ 18.00'de başlayacak. A Milli Takım Ermenistan maçından sonra Türk Hava Yolları bünyesindeki uçakla Erivan'dan Bursa'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile aday kadroda yer alan bir futbolcu, 27 Mart Pazartesi 16.15'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Oyuncular, maç evvelinde 17.00'de aaynı statta resmi idman yapacak. TRT 1 ekranlarında naklen yayınlacak Türkiye-Hırvatistan maçı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 28 Mart Salı tarihinde 21.45'te gerçekleştirilecek.