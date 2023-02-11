A101'in uzun zamandır beklenen kataloğu yayınlandı ve cazip fiyatlarla ürün hizmetleri sunmak için raflarda yerini almalarını sağladı. A101 Haftanın Yıldızı fırsatı, market alışverişlerini uygun fiyata yapmak isteyenler tarafından keşfedildi. Güncel A101 kataloğunun haftada iki kez güncellenmekte olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok sayıda vatandaş ise bu indirimleri dikkatle takip eder. A101 4 -10 Şubat günleri arasında indirimli ürünlerin yer aldığı yeni kataloğunu yayınladı. Ayrıca, 9 Şubat Şubat günü başlayacak olan 'Aldın Aldın' fırsatları da müşteriler için sunuldu. A101 aktüel katalog ürünleri ve 9 Şubat aldın aldın ürünleri fiyat listesi..
Aktüel
11 Şubat 2023 - 16:30
A101 100 üründe indirime gitti: 100 TL'lik ürün 28 liraya satılacak
Türkiye'nin zincir marketlerinden birisi olan A101, 4-10 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim kataloğunu yayınladı. İndirimden yararlanmak isteyenler aktüel ürün listesini incelemeye şimdiden başladı. Peki A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta indirimde olan ürünler neler? İşte 4-10 Şubat 2023 A101 indirimli ürünler listesi..
Aktüel
11 Şubat 2023 - 16:30