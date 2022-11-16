A101 17 Kasım 2022 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda neler var? A 101 indirimlerle büyük ses getirdi! Müşteriler kapış kapış edecek







A101 17 KASIM 2022 PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan A101, bu hafta satışa çıkacak olan ürünlerin kataloğunu yayımladı. 17 Kasım 2022 Perşembe Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı belli oldu. Her hafta birbirinden indirimli ürünleri satışa çıkaran A101, 17 Kasım 2022 Perşembe gününe özel olan aktüel ürünler kataloğunu vatandaşların beğenisine sundu.