Aktüel
04 Aralık 2022 - 18:48

A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan elektroniğe daha önce görülmemiş fiyatlar!

A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Gıdadan elektroniğe kadar onlarca üründe görülmemiş fiyatlar müşterilerle buluşturuluyor. İşte o fiyatlar...

Aktüel
04 Aralık 2022 - 18:48
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A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan elektroniğe daha önce görülmemiş fiyatlar!


Türkiye’de binlerce şubesi bulunan A101 marketlerde yeni haftanın indirimleri başlıyor. Her hafta Cumartesi’den Cuma’ya ve Perşembe günlerine özel indirim kampanyaları düzenleyen market yeni kampanyasını açıkladı. A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten gıdaya, mutfak malzemelerinden giyime kadar onlarca ürün A101 raflarında yerini alacak. İşte kampanyadaki indirimli ürünler ve fiyatları.

A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Toshiba 65” Ultra HD Android TV 10.999,00 TL



HI Level 4.3” Full HD Android Smart Led TV 3.699,00 TL

Hı Level 32” Uydu Alıcılı Led TV 2.099,00 TL

a101

Samsung Smart Klavye 379,00 TL

Paşabahçe Kare Borcam Seti 2’li 119,95 TL

Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 59,95 TL,

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Sinbo French Press 29,95 TL

Rooc 6’lı Meyve Bıçağı 24,95 TL

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Açılır Kapaklı Metal Saklama Kabı 3’lü 249,95 TL

Matara 15,95 TL

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Kiwi Filtre Kahve Makinesi 239,90 TL

Kahve Köpürtücü 69,95 TL

Türk Kahvesi Makinesi 179,00 TL

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Soffia Pure Touch Bebek Bezi Çeşitleri 169,00 TL

Parex Tinny Temizlik Kova Seti 139,00 TL

Bingo Beyazlar ve Renkliler Toz Deterjan 10 kg 159,00 TL

Dev Kağıt Havlu 29,90 TL

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Porçöz Yağ Çözücü 2000 ml 27,50 TL

Viking Yüzey Temizleyici Çeşitleri 4 L 29,90 TL

Dermokil Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi 300 ml 24,95 TL

Saklıköy Çikolara Kremalı Bisküvi 14,95 TL

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Ülker Dankek Portakallı Tart Kek 15,95 TL

Ülker Olala Çikolatalı Sufle 7,50 TL

Ülker Hanımeller Mahlepli Kurabiye 14,95 TL

a101

Bay Fermuarlı Sweatshirt 109,00 TL

Bayan Dantelli Bralet Takımı 59,95 TL

Süpürge 1.849 TL

El Blender Seti 459 TL

Su Dalgası Saç Maşası 249 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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