A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan elektroniğe daha önce görülmemiş fiyatlar!







A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!







Türkiye’de binlerce şubesi bulunan A101 marketlerde yeni haftanın indirimleri başlıyor. Her hafta Cumartesi’den Cuma’ya ve Perşembe günlerine özel indirim kampanyaları düzenleyen market yeni kampanyasını açıkladı. A101 8 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten gıdaya, mutfak malzemelerinden giyime kadar onlarca ürün A101 raflarında yerini alacak. İşte kampanyadaki indirimli ürünler ve fiyatları.Toshiba 65” Ultra HD Android TV 10.999,00 TLHI Level 4.3” Full HD Android Smart Led TV 3.699,00 TL Hı Level 32” Uydu Alıcılı Led TV 2.099,00 TLSamsung Smart Klavye 379,00 TL Paşabahçe Kare Borcam Seti 2’li 119,95 TL Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 59,95 TL,Sinbo French Press 29,95 TL Rooc 6’lı Meyve Bıçağı 24,95 TLAçılır Kapaklı Metal Saklama Kabı 3’lü 249,95 TL Matara 15,95 TLKiwi Filtre Kahve Makinesi 239,90 TL Kahve Köpürtücü 69,95 TL Türk Kahvesi Makinesi 179,00 TLSoffia Pure Touch Bebek Bezi Çeşitleri 169,00 TL Parex Tinny Temizlik Kova Seti 139,00 TL Bingo Beyazlar ve Renkliler Toz Deterjan 10 kg 159,00 TL Dev Kağıt Havlu 29,90 TLPorçöz Yağ Çözücü 2000 ml 27,50 TL Viking Yüzey Temizleyici Çeşitleri 4 L 29,90 TL Dermokil Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi 300 ml 24,95 TL Saklıköy Çikolara Kremalı Bisküvi 14,95 TLÜlker Dankek Portakallı Tart Kek 15,95 TL Ülker Olala Çikolatalı Sufle 7,50 TL Ülker Hanımeller Mahlepli Kurabiye 14,95 TLBay Fermuarlı Sweatshirt 109,00 TL Bayan Dantelli Bralet Takımı 59,95 TL Süpürge 1.849 TL El Blender Seti 459 TL Su Dalgası Saç Maşası 249 TL