A101 aldın aldın fırsatları! A101 plastik mutfak ev eşyaları, beyaz eşya aktüel ürünler! 18 Mayıs 2023 A101 kataloğu







A101 18 MAYIS 2023 KATALOĞU







Birbirinden farklı ürünler yer aldığı A101 kataloğunda herkesin dört gözle beklediği eşyalar yer alırken çeyiz yapacaklar için beyaz eşya ürünleri ilgi odağı oldu. Köşe koltuk, merdiven, duvar boyası, termosifon ve daha birçok ürün 18 Mayıs A101 raflarında yer alacak.Cem Nero Tava 26 cm 99,95 TLCem Nero Basık Tencere 199,95 TL Termos 1,2 Litre 79,95 TL Silikon Saplı Soyacak 14,95 TL Silikon Saplı Hazneli Rende 22,50 TL Üstten Basmalı Rondo 1500 cc 109,95 TL İkili Kepçe Kaşık Seti 19,95 TL Hascevher Krep Tavası 79,95 TL İnfuserli Matara 750 cc 24,95 TL Silikon Tabanlı Buzluk 12,95 TL Erzak Kabı 4 Litre 27,50 TL Dolap İçi Düzenleyici Raf 14x30 cm 15,95 TL Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,95 TL Plastik Organizer Çeşitleri 12,50 TL Buzdolabı Organizeri 11,50 TL Kilitli Saklama Kabı Seti 39,95 TL Premium Silikon Servis Gereçleri 39,95 TL Piknik Sepeti 24,95 TL Kare Kase 3,8 Litre 17,50 TL Kare Kase 500 ml 4,95 TL Bardak 300 ml 2,95 TL Kare / Yuvarlak Çukur Tabak 7,95 TL Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 7,95 TL Küçük Boy Kayık Tabak 4,50 TL Kare / Yuvarlak Servis Tabağı 8,95 TL Benekli Kapaklı Kase 3000 ml 39,95 TL Prizma Kase 500 ml 7,50 TL Prizma Kayık Tabak 7,50 TL Prizma Bardak 7,50 TL No-Frost Saklama Kabı 650 ml 10,95 TL Berry Erzak Kabı 2,4 Litre 24,95 TL Paşabahçe Cam Saklama Kabı 415 cc 14,95 TL Paşabahçe Ayaklı Cam Meyvelik 16 cm 49,95 TLCam Pipet 7'li 19,95 TL Ayran Bardağı 290 cc 12,95 TL Keramika Kalp / Yıldız Cam Tabak 9,95 TL Keramika Çerezlik Çeşitleri 18,50 TL Keramika Porselen Fincan Seti 4 Parça 99,95 TL Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 24,95 TL Plastik kapaklı Kare Borcam 3200 cc 109,95 TL Plastik kapaklı Kare Borcam 1950 cc 9,95 TL Kütahya Porselen Kupa 300 cc 24,95 TL Bambu Sunum Seti 4 Parça 229,95 TL Porselen Çerezlik 10 cm 19,95 TL Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 179,95 TL Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 129,95 TL DYO Hobilux Hobi Boyası 0,9 Litre 199,95 TL 4+1 Merdiven 349,95 TL El Arabası 449 TL 12 Gözlü Slim Organizer 29,95 TL Tornavida Seti 7'li 59,95 TL 16" Takım Çantası 59,95 TL Seyyar Makaralı Uzatma Kablosu 20m 249,95 TL Tırmık / Bağ Makası / Çatal Çapa 34,95 TL Boya Rulosu 20 cm 19,95 TL Tek Fiyat Boya Ürünleri 8,95 TL Selsil Şeffaf Tüp Silikon 50 ml 24,95 TL Selsil Çift Komponentli Epoksi Yapıştırıcı 44,95 TL Tesla AAA Alkalin İnce Kalem Pil 4'lü 39,95 TL Tesla AA Alkalin Kalem Pil 'lü 39,95 TL Selsil Ultra Tack Yapıştırıcı 60 ml 29,95 TL Selsil Ultra Clear Şeffaf Montaj Yapıştırıcı Tüp 50 ml 27,95 TL Selsil Çift Komponentli Suya Dayanıklı Epoksi Yapıştırıcı 44,95 TL Selsil Enjektör Tip Plastik Yapıştırıcı 49,95 TL Vivense Polya Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990 TL Vivense Alkon Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990 TL Vivense Zaden 3'lü Koltuk 4.490 TL Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL Taraftar Lisanslı Kırlent 59,95 TL Kilim 100x150 cm 119 TL Silk&Blue Bay / Bayan Yarım Konç Spor Çorabı 3'lü 29,95 TL Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Patik Çorap 3'lü 24,95 TL Silk&Blue Bayan Patik Çorap 5'li 39,95 TL Silk&Blue Bay Desenli Boxer 29,95 TL Silk&Blue Bay Patik Çorap 5'li 39,95 TL Silk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 119 TL Bay Polo Yaka Tişört 79,95 TL JUNO Kadın Çilek Modelli Terlik 49,95 TL JUNO Kız Çocuk Çilek Modelli Terlik 44,95 TL Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL