Aktüel Yaşam
28 Mayıs 2023 - 16:00

A101 Aldın Aldın fırsatlarında ne ararsanız var! Bu hafta Perşembe kataloğu heyecanlandıracak! O ürün 110 TL yerine sadece 79 TL'ye satılacak yetişen alır!

A101'de beyaz eşyadan bilgisayara, kulaklıktan motorsiklete kadar indirimli ürünler sizleri bekliyor!

Aktüel Yaşam
28 Mayıs 2023 - 16:00
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A101 Aldın Aldın fırsatlarında ne ararsanız var! Bu hafta Perşembe kataloğu heyecanlandıracak! O ürün 110 TL yerine sadece 79 TL’ye satılacak yetişen alır!


A 101, 1 Haziran tarihli kataloğunu yayımladı ve bu perşembe mağazalarında hangi ürünlerin indirimli olduğunu duyurdu. Bu hafta A 101 aktüel kataloğunda çeşitli ürünler dikkat çekmektedir. Özellikle televizyonlar ve elektrikli mopedler öne çıkan indirimli ürünler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, katalogda yer alan diğer indirimli ürünler şunlardır:

a101 indirimli ürünler



Gıda kategorisinde; meyve, sebze, et, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda maddeleri indirimli olarak sunulmaktadır.

Temizlik ürünleri kategorisinde; deterjanlar, temizlik malzemeleri ve hijyen ürünleri gibi evinizi temiz tutmanıza yardımcı olacak ürünler indirimli olarak sunulmaktadır.

Teknoloji kategorisinde; cep telefonları, beyaz eşyalar, bilgisayar ve aksesuarları, kulaklıklar, powerbankler gibi elektronik ürünler ve aksesuarları indirimli olarak yer almaktadır.

a101 indirim

Ev gereçleri kategorisinde; tencere, tava, mutfak aletleri, cam ürünler, ev tekstili gibi evinizin ihtiyaç duyabileceği ürünler indirimli olarak satışa sunulmaktadır.

Bahçe ve spor kategorisinde; bahçe mobilyaları, mangal, piknik malzemeleri, spor malzemeleri gibi ürünler indirimli olarak yer almaktadır.

Bu indirimli ürünler ve daha fazlası, 1 Haziran'dan itibaren A 101 mağazalarında müşterilere sunulacaktır. Müşteriler, katalogda yer alan ürünleri inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda indirimli alışveriş yapma fırsatı bulacaklardır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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