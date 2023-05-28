A101 Aldın Aldın fırsatlarında ne ararsanız var! Bu hafta Perşembe kataloğu heyecanlandıracak! O ürün 110 TL yerine sadece 79 TL’ye satılacak yetişen alır!













A 101, 1 Haziran tarihli kataloğunu yayımladı ve bu perşembe mağazalarında hangi ürünlerin indirimli olduğunu duyurdu. Bu hafta A 101 aktüel kataloğunda çeşitli ürünler dikkat çekmektedir. Özellikle televizyonlar ve elektrikli mopedler öne çıkan indirimli ürünler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, katalogda yer alan diğer indirimli ürünler şunlardır:Gıda kategorisinde; meyve, sebze, et, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda maddeleri indirimli olarak sunulmaktadır. Temizlik ürünleri kategorisinde; deterjanlar, temizlik malzemeleri ve hijyen ürünleri gibi evinizi temiz tutmanıza yardımcı olacak ürünler indirimli olarak sunulmaktadır. Teknoloji kategorisinde; cep telefonları, beyaz eşyalar, bilgisayar ve aksesuarları, kulaklıklar, powerbankler gibi elektronik ürünler ve aksesuarları indirimli olarak yer almaktadır.Ev gereçleri kategorisinde; tencere, tava, mutfak aletleri, cam ürünler, ev tekstili gibi evinizin ihtiyaç duyabileceği ürünler indirimli olarak satışa sunulmaktadır. Bahçe ve spor kategorisinde; bahçe mobilyaları, mangal, piknik malzemeleri, spor malzemeleri gibi ürünler indirimli olarak yer almaktadır. Bu indirimli ürünler ve daha fazlası, 1 Haziran'dan itibaren A 101 mağazalarında müşterilere sunulacaktır. Müşteriler, katalogda yer alan ürünleri inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda indirimli alışveriş yapma fırsatı bulacaklardır.