A101 arefe indirimini patlattı! Onlarca değil, yüzlerce ürün indirimde: Yarın sabah başlıyor!













İŞTE A-101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER









































































A101, 20 Nisan tarihli kataloğuyla arife günü indirimlerini müşterilere sundu. Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, A101 marketlerindeki indirimleri takip ediyor. A101 kataloğunda bu Perşembe çok sayıda kategoride indirimler bulunuyor. Her hafta Salı ve Perşembe günleri indirimli ürünlerle adından söz ettiren A101, yeni indirimlerini sayfa sayfa açıkladı. A101 20 Nisan 2023 kataloğunda hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. Ekonominin zorlu olduğu bu günlerde vatandaşlar, A101 ve diğer marketlerin aktüel ürünler kataloglarını takip ediyor. A101 marketler zinciri, teknolojik aletlerden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerine, bakliyat ve temizlik malzemelerine kadar birçok üründe indirimler sunuyor. Ayrıca 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara yönelik güzel oyuncaklar da yer alıyor.Salı ve Perşembe günleri indirimleri kaçırmak istemeyenler, A101'in 20 Nisan kataloğundaki indirimli ürünlere göz atabilirler. 15 sayfalık katalogda geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor ve fırsatlardan yararlanmak için A101 mağazalarını ziyaret etmek gerekiyor.