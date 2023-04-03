Aktüel
03 Nisan 2023 - 15:15

A101 bu hafta indirime doyuracak! 13 Nisan'a kadar devam edecek: Bu fiyatların tekrarı yok!

A101 marketlerinin sunduğu aktüel ürünler, birçok tüketicinin ilgisini çekiyor. Özellikle son dönemde elektronik ürünlerin de sıklıkla aktüel ürünler kataloglarında yer alması, daha fazla kişinin bu ürünlere ilgi göstermesini sağlıyor. A101, 6-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan "A101 Aldın Aldın" kataloğuyla birlikte birçok farklı ürünü müşterilerine sunuyor. İşte katalog ve ürünlerin fiyat detayları...

Aktüel
03 Nisan 2023 - 15:15
4 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
A101 bu hafta indirime doyuracak! 13 Nisan'a kadar devam edecek: Bu fiyatların tekrarı yok!
TAKİP ETTAKİP ET


A101 marketlerinin sunduğu aktüel ürünler, birçok tüketicinin ilgisini çekiyor. Özellikle son dönemde elektronik ürünlerin de sıklıkla aktüel ürünler kataloglarında yer alması, daha fazla kişinin bu ürünlere ilgi göstermesini sağlıyor. A101, 6-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan "A101 Aldın Aldın" kataloğuyla birlikte birçok farklı ürünü müşterilerine sunuyor. İşte katalog ve ürünlerin fiyat detayları...

A101, her hafta düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. Katalogda genellikle elektronik ürünler, gıda ürünleri, ev tekstili ürünleri, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve daha birçok ürün çeşidi bulunuyor. A101'in müşterilerine sunduğu bu geniş ürün yelpazesi, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler sunarak onların hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca, A101'in sunduğu uygun fiyatlar sayesinde, tüketiciler daha fazla ürün satın alabilme imkanına sahip oluyorlar.



A101'in müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, satış sonrası hizmetlerinde de özenli bir şekilde çalıştığı biliniyor. Ürünlerinde oluşabilecek herhangi bir sorunda, müşteri hizmetleri ekibi hızlı bir şekilde müdahale ederek sorunu çözüme kavuşturuyor. Bu nedenle, A101, müşterileri tarafından güvenilir bir alışveriş merkezi olarak tercih ediliyor.

6 - 13 NİSAN 2023 A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU

Samsung 40T5300 Full HD Smart Tv 7.499 Lira

Piranha Akıllı Bileklik 119 Lira

Piranha Kablosuz Kapı Zili 89,95 Lira

Hiking A43 Cep Telefonu 3.299 Lira

Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 Lira

Varta Alkalin İnce / Kalem Pil 8'li 39,95 Lira

Varta Energy 2032 Düğme Pil 2'li 22,95 Lira

Telefon Priz Tutucu 2,50 Lira

Beyaz eşya;

SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 8.199 Lira

SEG CM 910 9 Kg Çamaşır Makinesi 5.999 Lira

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 Lira

REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 Lira

REGAL Büro Tipi Buzdolabı 2.999 Lira101

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.799 Lira

Kiwi KMX3635 Stand Mikser 1.199 Lira

ONVO OVFRY08 Yağsız Fritöz Air Fryer 1.799 Lira

Akel Katmer ve Gözleme Sacı 429 Lira

Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 Lira

Kiwi Hız Ayarlı El Blender'ı 389 Lira

Kiwi Elektrikli Cezve 119 Lira

Kiwi Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 399 Lira

Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 Lira

Mutfak gereçleri;

Hascevher Tava Seti 3'lü 179,95 Lira

Ocak Üstü Tost Makinesi 249,95 Lira

Emoji Pancake Tavası 159,95 Lira

Desenli Kulplu Bardak 9,95 Lira

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 39,95 Lira

Borcam Çok Amaçlı Kase 59,95 Lira

Paşabahçe Marmelade Kase 9,95 Lira

Taç Döküm Kek Kalıbı 179,95 Lira

Silikon Tepsi Tutacağı 29,95 Lira

Silikon Servis Gereçleri 39,95 Lira

Keramika Renkli Kupa 24,95 Lira

Keramika Renkli Kase 27,50 Lira

Bambu Sunum Seti 4 Parça 229,95 Lira

Sızdırmaz Cam Yağlık 16,50 Lira

Cam Kase 6'lı 44,95 Lira

Cam Lokumluk / Sosluk 6'lı 19,95 Lira

Kaymaz Melamin Tepsi 55 Lira

Karma Plastik Ürünler 34,95 Lira

Cam Motivasyon Matarası 27,50 Lira

Saklama Kabı 18,50 Lira

Yuvarlak Saklama Kabı 4'lü 29,95 Lira

Kilitli Contalı Saklama Kabı 17,50 Lira

Dekorlu Mum 49,95 Lira

İkili Kepçe Kaşık Seti 19,95 Lira

Rooc Çelik Bıçak 12,95 Lira

Hazneli Rende 19,95 Lira

Ahşap Mutfak Gereçleri 19,95 Lira

Anne-bebek ürünleri;

Kiwi Otomatik Göğüs Pompası 299 Lira

Orzo Mama Sandalyesi 249,95 Lira

Kiwi IP Kamera 399 Lira

Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 799 Lira

Şeffaf Bebek Küveti 89,95 Lira

Şeffaf Su Kovası 39,95 Lira

Şeffaf Maşrapa 11,95 Lira

Çocuk Mama Seti 2'li 19,95 Lira

LED'li Gece Lambası 24,95 Lira

Cam Mama Kavanozu 200 cc 9,95 Lira

Metal Matara 600 ml 119,95 Lira

Kulplu Pipetli Cam Bardak 14,95 Lira

Cam Biberon Seti 2'li 49,95 Lira

Roll-up Seyahat Hurcu 3'lü 29,95 Lira

Çocuk Klozet Adaptörü 34,95 Lira

Desenli Çocuk Taburesi 24,95 Lira

Şekilli Bebek Askısı 6'lı 17,50 Lira

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bebek Nevresim Takımı 139 Lira

Bebek Baskılı Pike 69,95 Lira

Bebek Lastikli Penye Çarşaf 49,95 Lira

Kaymaz Taban Bebek ve Çocuk Odası Halısı 149 Lira

Bebek Kundak Banyo Havlusu 54,95 Lira

Müslin Emzirme Örtüsü 49,95 Lira

Bebek Müslin Battaniye 49,95 Lira

Silk&Blue Bebek Penye Battaniye 69,95 Lira

Silk&Blue Bebek Kapitoneli Yelek 42,50 Lira

Silk&Blue Kız Bebek Tişört-Tayt Takım 49,95 Lira

Bebek Ağız Mendili 5'li 24,95 Lira

Bebek Örgü Triko Patik 14,95 Lira

Bebek Welsoft Nohut Battaniye 64,95 Lira

Çocuk Yün Görünümlü Yelek 99,95 Lira

Silk&Blue Bebek Külotlu Çorap 29,95 Lira

Bebek Hastane Çıkışı 5'li 89,95 Lira

Bebek 3 Parçalı Takım 89,95 Lira

Silk&Blue Bebek Pijama Takımı 69,95 Lira

Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım 89,95 Lira

Bebek Örme Yelek 49,95 Lira

Silk&Blue Bebek Yarım Kollu Çıtçıtlı Body 2'li 59,95 Lira

Silk&Blue Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li 44,95 Lira

Bebek Kapüşonlu Fermuarlı Welsoft Sweatshirt 99,95 Lira

KANZ Bayan Seamless Hamile Taytı 119 Lira

Silk&Blue Emzirme Sütyeni 59,95 Lira

Silk&Blue Bebek Alt 2'li 59,95 Lira

Silk&Blue Bebek Mama Önlüğü 2'li 34,95 Lira

Silk&Blue Bebek Soket Çorap 3'lü 17,95 Lira

JUNO Bayan Çift Toka Terlik 19,95 Lira

JUNO Bayan Terlik 39,95 Lira101

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ