A101 bu hafta indirime doyuracak! 13 Nisan'a kadar devam edecek: Bu fiyatların tekrarı yok!













6 - 13 NİSAN 2023 A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU



A101 marketlerinin sunduğu aktüel ürünler, birçok tüketicinin ilgisini çekiyor. Özellikle son dönemde elektronik ürünlerin de sıklıkla aktüel ürünler kataloglarında yer alması, daha fazla kişinin bu ürünlere ilgi göstermesini sağlıyor. A101, 6-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan "A101 Aldın Aldın" kataloğuyla birlikte birçok farklı ürünü müşterilerine sunuyor. İşte katalog ve ürünlerin fiyat detayları...A101, her hafta düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. Katalogda genellikle elektronik ürünler, gıda ürünleri, ev tekstili ürünleri, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve daha birçok ürün çeşidi bulunuyor. A101'in müşterilerine sunduğu bu geniş ürün yelpazesi, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler sunarak onların hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca, A101'in sunduğu uygun fiyatlar sayesinde, tüketiciler daha fazla ürün satın alabilme imkanına sahip oluyorlar.A101'in müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, satış sonrası hizmetlerinde de özenli bir şekilde çalıştığı biliniyor. Ürünlerinde oluşabilecek herhangi bir sorunda, müşteri hizmetleri ekibi hızlı bir şekilde müdahale ederek sorunu çözüme kavuşturuyor. Bu nedenle, A101, müşterileri tarafından güvenilir bir alışveriş merkezi olarak tercih ediliyor.Samsung 40T5300 Full HD Smart Tv 7.499 Lira Piranha Akıllı Bileklik 119 Lira Piranha Kablosuz Kapı Zili 89,95 Lira Hiking A43 Cep Telefonu 3.299 Lira Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 Lira Varta Alkalin İnce / Kalem Pil 8'li 39,95 Lira Varta Energy 2032 Düğme Pil 2'li 22,95 Lira Telefon Priz Tutucu 2,50 Lira Beyaz eşya; SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 8.199 Lira SEG CM 910 9 Kg Çamaşır Makinesi 5.999 Lira SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 Lira REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 Lira REGAL Büro Tipi Buzdolabı 2.999 LiraArzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.799 Lira Kiwi KMX3635 Stand Mikser 1.199 Lira ONVO OVFRY08 Yağsız Fritöz Air Fryer 1.799 Lira Akel Katmer ve Gözleme Sacı 429 Lira Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 Lira Kiwi Hız Ayarlı El Blender'ı 389 Lira Kiwi Elektrikli Cezve 119 Lira Kiwi Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 399 Lira Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 Lira Mutfak gereçleri; Hascevher Tava Seti 3'lü 179,95 Lira Ocak Üstü Tost Makinesi 249,95 Lira Emoji Pancake Tavası 159,95 Lira Desenli Kulplu Bardak 9,95 Lira Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 39,95 Lira Borcam Çok Amaçlı Kase 59,95 Lira Paşabahçe Marmelade Kase 9,95 Lira Taç Döküm Kek Kalıbı 179,95 Lira Silikon Tepsi Tutacağı 29,95 Lira Silikon Servis Gereçleri 39,95 Lira Keramika Renkli Kupa 24,95 Lira Keramika Renkli Kase 27,50 Lira Bambu Sunum Seti 4 Parça 229,95 Lira Sızdırmaz Cam Yağlık 16,50 Lira Cam Kase 6'lı 44,95 Lira Cam Lokumluk / Sosluk 6'lı 19,95 Lira Kaymaz Melamin Tepsi 55 Lira Karma Plastik Ürünler 34,95 Lira Cam Motivasyon Matarası 27,50 Lira Saklama Kabı 18,50 Lira Yuvarlak Saklama Kabı 4'lü 29,95 Lira Kilitli Contalı Saklama Kabı 17,50 Lira Dekorlu Mum 49,95 Lira İkili Kepçe Kaşık Seti 19,95 Lira Rooc Çelik Bıçak 12,95 Lira Hazneli Rende 19,95 Lira Ahşap Mutfak Gereçleri 19,95 Lira Anne-bebek ürünleri; Kiwi Otomatik Göğüs Pompası 299 Lira Orzo Mama Sandalyesi 249,95 Lira Kiwi IP Kamera 399 Lira Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 799 Lira Şeffaf Bebek Küveti 89,95 Lira Şeffaf Su Kovası 39,95 Lira Şeffaf Maşrapa 11,95 Lira Çocuk Mama Seti 2'li 19,95 Lira LED'li Gece Lambası 24,95 Lira Cam Mama Kavanozu 200 cc 9,95 Lira Metal Matara 600 ml 119,95 Lira Kulplu Pipetli Cam Bardak 14,95 Lira Cam Biberon Seti 2'li 49,95 Lira Roll-up Seyahat Hurcu 3'lü 29,95 Lira Çocuk Klozet Adaptörü 34,95 Lira Desenli Çocuk Taburesi 24,95 Lira Şekilli Bebek Askısı 6'lı 17,50 Lira İçeriğin Devamı Aşağıda Bebek Nevresim Takımı 139 Lira Bebek Baskılı Pike 69,95 Lira Bebek Lastikli Penye Çarşaf 49,95 Lira Kaymaz Taban Bebek ve Çocuk Odası Halısı 149 Lira Bebek Kundak Banyo Havlusu 54,95 Lira Müslin Emzirme Örtüsü 49,95 Lira Bebek Müslin Battaniye 49,95 Lira Silk&Blue Bebek Penye Battaniye 69,95 Lira Silk&Blue Bebek Kapitoneli Yelek 42,50 Lira Silk&Blue Kız Bebek Tişört-Tayt Takım 49,95 Lira Bebek Ağız Mendili 5'li 24,95 Lira Bebek Örgü Triko Patik 14,95 Lira Bebek Welsoft Nohut Battaniye 64,95 Lira Çocuk Yün Görünümlü Yelek 99,95 Lira Silk&Blue Bebek Külotlu Çorap 29,95 Lira Bebek Hastane Çıkışı 5'li 89,95 Lira Bebek 3 Parçalı Takım 89,95 Lira Silk&Blue Bebek Pijama Takımı 69,95 Lira Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım 89,95 Lira Bebek Örme Yelek 49,95 Lira Silk&Blue Bebek Yarım Kollu Çıtçıtlı Body 2'li 59,95 Lira Silk&Blue Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li 44,95 Lira Bebek Kapüşonlu Fermuarlı Welsoft Sweatshirt 99,95 Lira KANZ Bayan Seamless Hamile Taytı 119 Lira Silk&Blue Emzirme Sütyeni 59,95 Lira Silk&Blue Bebek Alt 2'li 59,95 Lira Silk&Blue Bebek Mama Önlüğü 2'li 34,95 Lira Silk&Blue Bebek Soket Çorap 3'lü 17,95 Lira JUNO Bayan Çift Toka Terlik 19,95 Lira JUNO Bayan Terlik 39,95 Lira