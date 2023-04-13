Teknolojik aletler gün geçtikçe popüler hale gelirken fiyatları ise alıp başını gidiyor. 13 Nisan Perşembe gün görülmemiş ürün A101 marketlerinde yerini almaya hazırlanıyor. Raflarda yer alacak PlayStation 5 modeli dijital sürüm yerine standart sürüm olarak kullanılacak. Kullanıcılar, oyunları disk ile konsola yüklenirken A101'den büyük fırsat geldi.
Aktüel
13 Nisan 2023 - 11:30
A101 büyük kampanyayı başlattı! Ucuz fiyata Playstation 5 satacak: Oyunseverlere müjde!
En büyük market zincirlerinden olan A101 her hafta farklı ürünleri müşterilerine sunarken bu defa bu ürünle herkes herkes marketlere akın etti. A101, şimdi de oyun severlerin ilgisini çekerken PlayStation 5 satışı yapıldığı duyuruldu. Oyun severlerin dikkatlerini çeken A101 PlayStation 5 fiyatı haberimizde yer almaktadır.
Aktüel
13 Nisan 2023 - 11:30