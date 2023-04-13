A101 büyük kampanyayı başlattı! Ucuz fiyata Playstation 5 satacak: Oyunseverlere müjde!







A101 PLAYSTATİON 5 FİYATI







Teknolojik aletler gün geçtikçe popüler hale gelirken fiyatları ise alıp başını gidiyor. 13 Nisan Perşembe gün görülmemiş ürün A101 marketlerinde yerini almaya hazırlanıyor. Raflarda yer alacak PlayStation 5 modeli dijital sürüm yerine standart sürüm olarak kullanılacak. Kullanıcılar, oyunları disk ile konsola yüklenirken A101'den büyük fırsat geldi.