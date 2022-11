A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı

A101 17 KASIM 2022 AKTÜEL KATALOĞU







En büyük market zincirlerin başında gelen marketlerden A101 her yeri ürün ile müşterilerin beğenisi toplarken aynı zamanda fiyatların uygunluğu ise dikkatlerden kaçmıyor. Her hafta olduğu gibi 17 Kasım 2022 tarihinde de A101 rafları indirimli ürünler ile dolacak. İşte, A101 17 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu haberimizdeToshiba 55' Ultra HD QLED Android TV 9.999 TLToshiba 50' Ultra HD Smart TV 6.199 TL HI-LEVEL 40' Full HD Smart Led TV 3.399 TL SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 7.499 TL SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 4.999 TL Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.799 TL SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.499 TL Vestel V Tab Z1 Tablet 1.799 TL SanDisk 64 GB USB 3.2 Bellek 119 TL Piranha Akıllı Saat 169 TL Lenovo HF130 Kulaklık 49,95 TL Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL Sinbo Infrared Isıtıcı 249 TL Singer Starlet 6660 Dikiş Makinesi 2.499 TL Fakir Veyron Öko Cyclone Süpürge 1.499 TL Kiwi El Mikseri 159 TL Kiwi Elektrikli Cezve 109 TL Kiwi Narenciye Sıkacağı 149 TL Kiwi Kumandalı Fan Isıtıcı 249 TL Nisanla Saç Kurutma Makinesi 199 TL Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 279 TL Arzum Violet Epilasyon Aleti 249 TLKiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL Nisanla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 79,95 TL Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 69,95 TL Plenty Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 3 Litre 39,95 TL Plenty Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 44,95 TL Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 139,95 TL Canlı Çiçek Aranjman Sukulent 19,95 TL Bay / Bayan Şemsiye 89,95 TL Çift Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 119 TL Tek Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 95 TL Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 94,95 TL Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 69,95 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 99,95 TL Bayan Çizgili Eşofman Takımı 169 TL Silk&Blue Bay / Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL Silk&Blue Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 109 TL Silk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL Kız Çocuk Kırçıllı Tayt 44,95 TL Erkek Çocuk Kazak 49,95 TL Kız Çocuk Kazak 49,95 TL Silk&Blue Bayan Lastiği Yazılı Fermuarlı Büstiyer 69,95 TL Silk&Blue Bayan Fitilli Sütyen-Slip Takım 69,95 TL Penti Her Gün 150Den Bayan Külotlu Çorap 14,95 TL 3'lü Koltuk 1.990 TL Moda Life Sallanır Berjer 2.490 TL Hascevher Düdüklü Tencere 299,95 TL Emaye Yoğurt Tenceresi 99,95 TL Cem Nero Tava Seti 3'lü 179,95 TL Arcopol Zelie Yemek Tabağı / Kase 14,95 TL Borosilikat Damlatmaz Yağlık 500 ml 45 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 200 ml 24,95 TL Borcam Yuvarlak Borcam Seti 2'li 109,95 TL Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 1040 cc 69,95 TL Plastik Ürünler 24,95 TL LAV Su Bardağı 4'lü 69,95 TL LAV Meşrubat Bardağı 4'lü 69,95 TL LAV Tatlı Kasesi 9,95 TL Servis Gereçleri 14,95 TL Mini El Aletleri 19,95 TL Badya 29,95 TL Pipetli Bardak 14,95 TL Karma Plastik Ürünler 19,95 TL Rakle Dekorlu Kokulu Bardak Mum 24,95 TL Toka Çeşitleri Stant 5,95 TL