YAŞAM
13 Kasım 2022 - 05:03

A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı

Cep telefonundan beyaz eşyaya, televizyondan elektrikli ev aletlerine kadar birçok çeşidin yer aldığı A101 17 Kasım kataloğu yayınlandı. Katalog içerisinde birçok ürünün indirimli fiyatları ise dikkatlerden kaçmadı. Çok konuşlan diğer marketlerin bile şaşırdığı A101 17 Kasım kataloğu haberimizde

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 05:03
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı


En büyük market zincirlerin başında gelen marketlerden A101 her yeri ürün ile müşterilerin beğenisi toplarken aynı zamanda fiyatların uygunluğu ise dikkatlerden kaçmıyor. Her hafta olduğu gibi 17 Kasım 2022 tarihinde de A101 rafları indirimli ürünler ile dolacak. İşte, A101 17 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu haberimizde

A101 17 KASIM 2022 AKTÜEL KATALOĞU

Toshiba 55' Ultra HD QLED Android TV 9.999 TL



Toshiba 50' Ultra HD Smart TV 6.199 TL

HI-LEVEL 40' Full HD Smart Led TV 3.399 TL

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 7.499 TL

SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 4.999 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.799 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.499 TL

Vestel V Tab Z1 Tablet 1.799 TL

SanDisk 64 GB USB 3.2 Bellek 119 TL

Piranha Akıllı Saat 169 TL

Lenovo HF130 Kulaklık 49,95 TL

Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL

Sinbo Infrared Isıtıcı 249 TL

Singer Starlet 6660 Dikiş Makinesi 2.499 TL

Fakir Veyron Öko Cyclone Süpürge 1.499 TL

Kiwi El Mikseri 159 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 109 TL

Kiwi Narenciye Sıkacağı 149 TL

Kiwi Kumandalı Fan Isıtıcı 249 TL

Nisanla Saç Kurutma Makinesi 199 TL

Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 279 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 249 TL

17 Kasım 2022 A101 kataloğu

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL

Nisanla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL

Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 79,95 TL

Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 69,95 TL

Plenty Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 3 Litre 39,95 TL

Plenty Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 44,95 TL

Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 139,95 TL

Canlı Çiçek Aranjman Sukulent 19,95 TL

Bay / Bayan Şemsiye 89,95 TL

Çift Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 119 TL

Tek Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 95 TL

Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 94,95 TL

Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 69,95 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 99,95 TL

Bayan Çizgili Eşofman Takımı 169 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL

Silk&Blue Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 109 TL

Silk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL

Kız Çocuk Kırçıllı Tayt 44,95 TL

Erkek Çocuk Kazak 49,95 TL

Kız Çocuk Kazak 49,95 TL

Silk&Blue Bayan Lastiği Yazılı Fermuarlı Büstiyer 69,95 TL

Silk&Blue Bayan Fitilli Sütyen-Slip Takım 69,95 TL

Penti Her Gün 150Den Bayan Külotlu Çorap 14,95 TL

3'lü Koltuk 1.990 TL

Moda Life Sallanır Berjer 2.490 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 299,95 TL

Emaye Yoğurt Tenceresi 99,95 TL

Cem Nero Tava Seti 3'lü 179,95 TL

Arcopol Zelie Yemek Tabağı / Kase 14,95 TL

Borosilikat Damlatmaz Yağlık 500 ml 45 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 200 ml 24,95 TL

Borcam Yuvarlak Borcam Seti 2'li 109,95 TL

Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 1040 cc 69,95 TL

Plastik Ürünler 24,95 TL

LAV Su Bardağı 4'lü 69,95 TL

LAV Meşrubat Bardağı 4'lü 69,95 TL

LAV Tatlı Kasesi 9,95 TL

Servis Gereçleri 14,95 TL

Mini El Aletleri 19,95 TL

Badya 29,95 TL

Pipetli Bardak 14,95 TL

Karma Plastik Ürünler 19,95 TL

Rakle Dekorlu Kokulu Bardak Mum 24,95 TL

Toka Çeşitleri Stant 5,95 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde
Bu burçlar güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor! Herkesin gözü bu burçların üzerinde
Son Haberler
Herkes hasta sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Para uğruna bunu da yaptı! TikTok'a merak salan Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de çıplak ayakla otururken yakalandı
Herkes hasta sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Para uğruna bunu...
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri...
Uzun ilişkiden sonra pat diye evlenenler kervanına Aslı Enver de katıldı! İşte nikahtan görüntüler
Uzun ilişkiden sonra pat diye evlenenler kervanına Aslı Enver de katıldı!...
Aradığınız Euro'ya şu anda ulaşılamıyor! Euro rekor kırıldı, doları ezip geçti
Aradığınız Euro'ya şu anda ulaşılamıyor! Euro rekor kırıldı,...
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa...
EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek
EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek
Ünlü pop sanatçısının baterist eşi hayatını kaybetti! En iyi arkadaşımı kaybettim dedi!
Ünlü pop sanatçısının baterist eşi hayatını kaybetti! En iyi...
Dua Lipa'nın göğüs dekolteli pozu Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu! Bu tarzı oldukça ateşli bulundu
Dua Lipa'nın göğüs dekolteli pozu Instagram'da beğeni yağmuruna...
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama...
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine...
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu...
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor,...
Use case mobility nedir, ne demek?
Use case mobility nedir, ne demek?
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine...
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar