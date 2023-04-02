Aktüel
02 Nisan 2023 - 13:03

A101'de bu indirimi kaçıran pişman olacak! 46 TL'den 29,90 TL'ye düştü: Rafta gören kapacak

A101 haftalık indirimlerini duyurmaya devam ediyor. Binlerce şubesi bulunan A101'de bu ürünler flaş indirime girdi. Markete erken gidenler bu ürünleri indirimli fiyata satın alabilecek. İşte ürünlerin fiyat listesi.

Aktüel
02 Nisan 2023 - 13:03
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A101'de bu indirimi kaçıran pişman olacak! 46 TL'den 29,90 TL'ye düştü: Rafta gören kapacak
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Ekonomik etkilerden dolayı en iyisi market zincirlerinden bir tanesi olan A 101 marketleri 8-24 Mart kataloğunu yayınladı. Birbirinden indirimli ürünler raflarda yerini aldı.

A 101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

a 101

Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 89,50 TL



Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 81,50 TL

Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 89,90 TL

Birşah Laktozsuz Süt 18,50 TL

12'li Nimet Lavaş 18,90 TL

Wawa Bütün Dilimli Ton Balığı 45,90 TL

Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 79,90 TL

Ariel 9 Kg Toz Deterjan 200 TL

a 101

10 TL ve üzeri alışverişlerde ise;

Nestle Çikolata Paketi + Ekstra Sütlü Bitter 34,95 TL

Yayla Osmancık Yerli Pirinç 29,90 TL

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Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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