A101'de çılgın indirim başladı! Deterjan, temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar kapış kapış gidecek!







"A101 İNDİRİMLERİ: TOSHİBA 65 İNÇ ULTRA HD TV'DEN FLAVEL NO-FROST BUZDOLABI'NA KADAR!"







A101 NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

A101, vatandaşlara 26 Ocak'ta birçok alanda indirimler yaptığını duyurarak alışveriş yapmalarını sağlıyor.A101, vatandaşlara alışveriş yaparken indirim sağlamak için güncellenmiş 26 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı. A101, kişisel bakımdan ev bakımına, mutfak malzemelerinden eşyalarına ve birçok alana kadar indirimler yaptığını vatandaşlara bildirdi.A101 mağazasında, Toshiba markasının 65 inçlik Ultra HD çözünürlüklü televizyon modeli (11.999 TL) ve Hi-Level markasının 50 inçlik Ultra HD çözünürlüklü Smart Led TV (5.799 TL) gibi ürünler, Vestel markasının V TAB Z1 tablet (1.899 TL) ve Realme markasının C25Y 4/128 GB cep telefonu (4.499 TL) gibi teknolojik eşyalar, Flavel markasının No-Frost buzdolabı (6.899 TL) ve Flavel markasının 5 programlı bulaşık makinesi (4.699 TL) gibi ev aletleri, Singer markasının overlok makinesi (3.199 TL), Kiwi markasının doğrayıcı (279 TL), Schafer markasının çay makinesi (499 TL), Homend markasının blender seti (699 TL) ve Piranha markasının Bluetooth kulaklık (44,95 TL) gibi günlük aletler ve eşyalar indirimli fiyatlarla satılmaktadır. A101, ayrıca Moda Life markasının L koltuğu (5.490 TL), Moda Life'ın yatak sandıklı 3'lü kanepe (4.490 TL), Ultra Granit'in basık tencere (269,95 TL), Kapaklı Gözleme ve Balık Tavası (139,95 TL), Plastik Saklama Kabı 3'lü (18,50 TL), Büyük Boy Valiz (599 TL), Bay/Bayan Şemsiye (99 TL), TV koltuğu (5.490 TL)A101, Türkiye'de bir perakende zinciridir. İlk mağazasını 2007 yılında açmıştır ve halen hızlı bir büyüme göstermektedir. A101, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve özellikle ev ve bahçe ürünleri, gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri gibi ürünleri uygun fiyatlarla sunmaktadır. A101, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak geliştirilmektedir ve mağazalarının dizaynı, ürün yelpazesi ve hizmetleri gibi konularda yatırım yapmaktadır. A101, Türkiye genelinde yüzlerce mağazası ile hizmet vermektedir ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak çalışmaktadır.