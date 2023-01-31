A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yaptı.
Aktüel
31 Ocak 2023 - 12:45
A101'de çılgın indirimler! Havlu kağıttan ayçiçek yağına fiyatlar düştükçe düştü! İşte yeni haftanın kaçırılmaz indirimli ürünleri
A101'de Ocak sonunda büyük indirimler vatandaşların ilgisini çekiyor! İşte A101'de indirime giren ürünler ve detaylar. İndirimlerin kapsamını haberimizde bulabilirsiniz...
Aktüel
31 Ocak 2023 - 12:45
A101 MARKET'İN BAŞLATMIŞ OLDUĞU 2023 YILI OCAK AYI İNDİRİMLERİ DETAYLARI! Yıllardır milyonlarca vatandaşın en gözde alışveriş mağazalarından biri olan A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı. Son 5 yılın en büyük indirimleri arasında olan A101 Market, temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya başlattı. Granny Smith elmanın kilosunu 16,90 TL’ye, greyfurtun kilosunu 16,90 TL’ye, tabak mantarı 15,90 TL’ye, havucu 9,90 TL’ye, ayvanın kilosunu 14,90 TL’ye, kırmızı turpu 9,95 TL’ye, patlıcanın kilosunu 18,90 TL’ye, soğanı 9,95 TL’ye, patatesin kilosunu 8,95 TL’ye, file sarımsağını 9,75 TL’ye, zerdeçalın paketini 11,90 TL’ye, zencefilin 17,90 TL’ye raflara dizdi. Ayrıca Vera marka Ayçiçek yağının 5 litresini 149 TL’ye, Zeo marka Riviere zeytinyağının 2 litresini 165 TL’ye, Lipton marka 1 kiloluk çayı 89,90 TL’ye, 1 kiloluk fasulyeyi 34,25 TL’ye, pilavlık ithal pirincin 2.5 kilosunu 46,50 TL’ye, 5 kiloluk şekeri sadece 112 TL’ye, Mistral marka 12’li tuvalet kağıdını sadece 69,50 TL’ye ve kağıt havluyu 44,50 TL’ye raflara dizdi.
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