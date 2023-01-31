A101'de çılgın indirimler! Havlu kağıttan ayçiçek yağına fiyatlar düştükçe düştü! İşte yeni haftanın kaçırılmaz indirimli ürünleri







A101 MARKET'İN BAŞLATMIŞ OLDUĞU 2023 YILI OCAK AYI İNDİRİMLERİ DETAYLARI! Yıllardır milyonlarca vatandaşın en gözde alışveriş mağazalarından biri olan A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı. Son 5 yılın en büyük indirimleri arasında olan A101 Market, temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya başlattı.





A101'DE İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER

SON 5 YILIN EN BÜYÜK İNDİRİMLERİNDEN BİRİ

UYGUN FİYATA KALİTE A101'DE

A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yaptı.Granny Smith elmanın kilosunu 16,90 TL’ye, greyfurtun kilosunu 16,90 TL’ye, tabak mantarı 15,90 TL’ye, havucu 9,90 TL’ye, ayvanın kilosunu 14,90 TL’ye, kırmızı turpu 9,95 TL’ye, patlıcanın kilosunu 18,90 TL’ye, soğanı 9,95 TL’ye, patatesin kilosunu 8,95 TL’ye, file sarımsağını 9,75 TL’ye, zerdeçalın paketini 11,90 TL’ye, zencefilin 17,90 TL’ye raflara dizdi. Ayrıca Vera marka Ayçiçek yağının 5 litresini 149 TL’ye, Zeo marka Riviere zeytinyağının 2 litresini 165 TL’ye, Lipton marka 1 kiloluk çayı 89,90 TL’ye, 1 kiloluk fasulyeyi 34,25 TL’ye, pilavlık ithal pirincin 2.5 kilosunu 46,50 TL’ye, 5 kiloluk şekeri sadece 112 TL’ye, Mistral marka 12’li tuvalet kağıdını sadece 69,50 TL’ye ve kağıt havluyu 44,50 TL’ye raflara dizdi.A101 Market, son 5 yılın en büyük indirimleri arasında yer almak üzere 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı. İndirimleri, temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan elma, greyfurt, tabak mantarı, havuç, ayva, kırmızı turp, patlıcan, soğan, patates, file sarımsak, zerdeçal, zencefil, ayçiçek yağı, riviere zeytinyağı, çay, fasulye, pilavlık ithal pirinç, şeker, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünler üzerine kampanya başlattı. A101 Market, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması açısından, her üründe oldukça cazip indirimler sunuyor.Ayrıca, ürünlerin kalitesi ve miktarı açısından da kullanıcıların memnuniyetini kazanmayı amaçlıyor. Böylelikle, vatandaşların alışverişlerinde kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla maksimum faydaya ulaşmalarını sağlıyor. A101 Market, bu indirimlerle birlikte herkesin ekonomik anlamda kendisini desteklemelerini ve kaliteli ürünleri uygun fiyata almalarını hedefliyor. Vatandaşlar, A101 Market'in indirimlerinden yararlanmak için mağazalara akın etti.