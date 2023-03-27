Aktüel
27 Mart 2023 - 08:15

A101'de haftanın indirimleri başladı! O ürün 118 TL'den 54 TL'ye düştü: Sadece 5 gün sürecek kampanya kaçmaz!

Ramazan ayının ilk haftasına özel indirim A101 marketlerinden gelirken vatandaşlar akın etti. 25-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirim merak konusu olurken hangi ürünlerde indirim olacağı araştırılmaya başlandı. A101 25-31 Mart aktüel ürünleri listesi haberimizde.

Aktüel
27 Mart 2023 - 08:15
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A101'de haftanın indirimleri başladı! O ürün 118 TL'den 54 TL'ye düştü: Sadece 5 gün sürecek kampanya kaçmaz!
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A101'de bu hafta neler var? Vatandaşlar alışveriş yapmak için indirim haberlerini yakından takip ederken aktüel ürünler araştırılmaya başlandı. A101 de bu hafta temel gıda ürünleri dikkat çekerken indirim listesi yayınlandı. A101 cumartesi ve pazar günlerini kapsayan indirimli ürünleri...

A101 25-31 MART AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 Omega 3 Yumurta 10'lu fiyatı : 28,50 TL



A101 Temek Reçel Çeşitleri fiyatı 380 g : 26,50 TL

A101 Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 g fiyatı : 21,00 TL

A101 25-31 Mart 2023

A101 Çerezya Çiğ Kokteyl Kuruyemiş fiyatı 180 g : 29,90 TL

A101 Nimet Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 g fiyatı : 26,50 TL

A101 Nestle Nesfist Sade Tam Tahıl ve Prinç Gevreği 700 g fiyatı : 39,90 TL

A101 Benim O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g fiyatı : 21,00 TL

A101 Hacı Şakir Banyo Sabunu 4z200 g fiyatı : 59,50 TL

A101 Silk- Blue Bay Boxer S/M/L/XL fiyatı : 21,90 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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