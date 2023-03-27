A101'de haftanın indirimleri başladı! O ürün 118 TL'den 54 TL'ye düştü: Sadece 5 gün sürecek kampanya kaçmaz!







A101 25-31 MART AKTÜEL ÜRÜNLER







A101'de bu hafta neler var? Vatandaşlar alışveriş yapmak için indirim haberlerini yakından takip ederken aktüel ürünler araştırılmaya başlandı. A101 de bu hafta temel gıda ürünleri dikkat çekerken indirim listesi yayınlandı. A101 cumartesi ve pazar günlerini kapsayan indirimli ürünleri...A101 Omega 3 Yumurta 10'lu fiyatı : 28,50 TLA101 Temek Reçel Çeşitleri fiyatı 380 g : 26,50 TL A101 Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 g fiyatı : 21,00 TLA101 Çerezya Çiğ Kokteyl Kuruyemiş fiyatı 180 g : 29,90 TL A101 Nimet Baklavalık ve Böreklik Yufka 800 g fiyatı : 26,50 TL A101 Nestle Nesfist Sade Tam Tahıl ve Prinç Gevreği 700 g fiyatı : 39,90 TL A101 Benim O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g fiyatı : 21,00 TL A101 Hacı Şakir Banyo Sabunu 4z200 g fiyatı : 59,50 TL A101 Silk- Blue Bay Boxer S/M/L/XL fiyatı : 21,90 TL