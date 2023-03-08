A101'de indirim bayramı başladı! 18 TL'ye salça, 20 TL'ye pirinç indirimi o tarihte başlıyor!













A101 market zinciri, 9 Mart 2023 tarihli indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Singer dikiş makinesi 1.799 TL, salça 18 TL, pirinç 20 TL gibi ürünler A101 online kataloğunda yer aldı. A101 Market'in yeni kataloğunda mutfak araç gereçleri, elektrikli küçük ev aletleri, teknolojik ve dijital aletler gibi pek çok ürün bulunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında çamaşır kurutmalığı 159 TL, Volta elektrikli bisiklet 8.999 TL gibi ürünler de bulunuyor. A101'de sunulan indirimli ürünlerin fiyatları 9 Mart 2023 fiyat listesi ile birlikte belirlenmiştir. A101 market, yeni evlenenler ve evlerini yenilemek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Marketin raflarında, ev ihtiyaçlarına yönelik pek çok ürün bulunuyor ve hepsi de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Mobilyalardan mutfak gereçlerine, ev tekstil ürünlerinden elektronik eşyalara kadar pek çok ürün çeşidi mevcut. Ayrıca, marketin bu özel indirimlerine katılarak, müşteriler hem bütçelerini koruyabilirler hem de evlerini istedikleri gibi dekore edebilirler. A101, müşterilerinin evlerinde rahat ve konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak için her zaman kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedeflemiştir. Bu indirimler, evlerini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat! Çeyizde yer alan malzemeler, gelinin tercihine ve ailesinin maddi durumuna bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genellikle çeyizlerin içinde yatak takımları, nevresim takımları, havlular, mutfak eşyaları, çatal bıçak takımları, tencere setleri, çaydanlık, çamaşır sepeti, ütü masası gibi ev eşyaları yer alır. Türk kültüründe çeyiz, gelinin yeni hayatına başlaması için çok önemlidir ve genellikle genç kızların hayatında önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir. Ayrıca, çeyiz, bir ailenin maddi durumunu gösteren bir semboldür ve aileler, gelinlerine en iyi çeyizi hazırlamak için ellerinden geleni yaparlar. A101 9 Mart'ta çeyiz düzmek isteyenler, eşyalarını değiştirmek isteyenler ve yeni evlenenler için harika kampanyalarla geliyor!A101 mağazasında birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor! Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 8.499 TL, Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 7.199 TL, HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 89,95 TL, Preo 20W Seyahat Şarjı 109 TL, Preo Type-C to Type-C Şarj Kablosu 39,95 TL, Preo USB Şarj Kablosu Çeşitleri 39,95 TL, Xiaomi Poco C4 Cep Telefonu 3.699 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 7.899 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 5.799 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 TLFlavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.899 TL, Singer M1605 Dikiş Makinesi 1.799 TL, Homend Handmaid El Blender Seti 499 TL, Arzum AR3062 Jollietea Çay Makinesi 679 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 649 TL, Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 249 TL, Arzum AR1100 Starmix El Mikseri 299 TL, Kiwi KVC 4105 Elektrikli Süpürge 699 TLNisanla ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 149 TL, Nehir Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 229,95 TL, Taç Tava ve Sahan Set 299,95 TL, Nehir Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri 29,95 TL, Hascevher Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL,Detox Matara 750 cc 39,95 TL, Keramika Zambak Çerezlik 16,95 TL, Desenli Cam Matara 450 cc 12,95 TL, Cam Kahve Bardağı 500 ml 12,95 TL, Kedi Desenli Borosilikat Kupa 44,95 TL, Kare Kase 14,95 TL, Trend Saklama Kabı 2'li 19,50 TL, Badya 22,95 TL, Patates Soğan Sepeti 2'li 139,95 TL, Limonluk ve Yağlık 12,95 TLBenekli Kase 3000 ml 29,95 TL, Sızdırmaz Saklama Kabı 27,50 TL, Plastik Ürün Çeşitleri 12,95 TL, Rooc Meyve Sebze Bıçağı 2'li 12,95 TL, Luminarc Tabak Çeşitleri 19,95 TL, Volta B1 Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999 TL, 29 Jant Alüminyum Bisiklet 3.999 TL, 27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 3.899 TL, Koltuk Takımı 6.490 TL, Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990 TL, Ütü Masası 279,95 TL.