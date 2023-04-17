A101'de indirim günleri başladı! 1 litre ayçiçek yağı 27 TL'ye satışa çıktı!







A101 15 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI!







O markette temel ihtiyaçlarda belirlenen tarihte büyük indirim beklenmektedir. Katalog yeni fiyatları ile birlikte yayınlandı. Hangi tarihte indirim gerçekleşecek? Hangi ürünlerde indirim mevcuttur? Merak edilen detaylar haberimizde.A101'de temel ihtiyaçlarda büyük indirim gerçekleşmektedir. 15 Nisan 2023 tarihi A101 kataloğu yayınlandı. Satışa sunulan ürünlerin mevcut fiyatları yer aldı. A101 zincir marketlerinde indirimli fiyatlar ile ürünler satışa sunulmuştur. Çeşitli fırsatlar vatandaşlar için sunuldu.15 Nisan itibari ile satışa sunulan ürünlerin indirimli fiyatları katalogta yer aldı. Temel ihtiyaçlar arasında nohut, süt, deterjan, saç boyası, çay gibi bir çok üründe indirim gerçekleşti. 15 Nisan 2023 tarihinde indirimli satışa sunulan ürünler şunlardır:Yöremce marka 1000 gram Nohut 37 TL Birşah Yarım Yağlı 1 L Süt 15,50 TL Şinitzel 700 gr 34,50 TL Sprite Gazoz 2,5 Litre 22 TL Hamur Kabartma Tozu 20,50 TL Şekerli Vanilin 16,50 TLÜlker 37,90 TL Çaykur Altınbaş 500 gram siyah çay 45,90 TL Alo marka 10 kilogram toz deterjan 184,90 TL Sea marka Saç Boya çeşitleri 32,95 TL