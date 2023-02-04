A101'de indirimin kralı başladı! Bu ürünler bir daha gelmez: Kadın erkek kapıda kuyruk olacak!







A101 PERŞEMBE GÜNÜ BOMBA İNDİRİMLERİ: NELER VAR, NELER NELER! Vatandaşların her Perşembe günü iple çektiği A101 bomba indirimleriyle tekrar karşımızda! A101'in Perşembe günü kataloğunda çocuk oyuncaklarından bebek bezine, mutfak eşyalarından indirimli gıda ürünlerine, Samba Deluxe kamaralı fiber tekneden 58 inç 4K Crystal TV'ye kadar pek çok ürün vardı.



İŞTE A101'İN PERŞEMBE KATALOGUNDA YER ALAN ÜRÜNLER!

A101 NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

A101 Perşembe günleri bomba indirimleriyle vatandaşların beğenisini kazanıyor ve her Perşembe günü raflara çeşitli indirimli ürünler diziyor.Ürünler arasında Notebook, Cep Telefonu, No-Frost Buzdolabı, 9 kg Çamaşır Makinesi, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 3 Çekmeceli Dondurucu, Airfry Yağsız Fritöz, Stand Mikser, Cam Elektrikli Cezve, Waffle Makinesi, El Blender Seti, Saç Sakal Kesme Makinesi, Torba Yaylı Yatak, Baza&Başlık Set, Çift Kişilik Baza&Başlık Set, Yaylı Yatak, Kızartma Tenceresi, Midi Ürünler, Buzdolabı Organizeri, Mutfak Gereçleri, Servis Tabağı, Bez Bebek, Oyuncak Arabalar, Oyuncak Deniz Altı Evi, Oyuncak Şık Bebek, Oyuncak Bebek Havuz Seti, Kişisel Gelişim Serisi, Çift Kişilik Yorgan, Tek Kişilik Yorgan, Bay Tam Fermuarlı Sweatshirt, Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Sweatshirt, Bayan Kapüşonlu Takım, Çocuk Pijama Takımı, Makarna Çeşitleri, Yeşil Mercimek, Nohut, Kırmızı Mercimek, Fasulye, Süzme Peynir, Çocuk Bezi Çeşitleri, Toz Deterjan, Saç Bakım Maskesi, Yumuşatıcı Çeşitleri, Çikolata Kaplı Şeker gibi çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla A101 mağazalarında satışa sunuldu. İndirimli ürünleri kaçırmayın!A101, Türkiye'de hizmet veren bir market zinciridir. Market, 2001 yılında kurulmuş ve günümüzde ülke çapında birçok şehirde hizmet vermektedir. A101, müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunma amacıyla faaliyet göstermektedir. Market, ev tipi eşyalardan gıdaya, kişisel bakıma kadar birçok ürün kategorisi sunmaktadır. A101, fiyatları düşürmek için doğrudan üreticiden satış yapma stratejisini kullanır ve müşterilerine fırsatlar sunar. Market ayrıca, çevre dostu ve sürdürülebilir ürünlere de öncelik vermektedir. A101, müşterilerine iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için kaliteli hizmet sunan, güvenilir ve dürüst bir market olarak anılmaktadır.