A101'de iPhone ve Sony Playstation indirimi başladı! iPhone 11'in fiyatını gören inanamıyor: Hemen ayırtın!







MOBİLYADAN TEKNOLOJİK ALETLERE KADAR PEK ÇOK ÜRÜN İNDİRİMDE











A101 market her hafta düzenli olarak yenilediği aktüel ürünler listesine bu hafta Dünya A101 Günü'ne özel indirimler ekledi. Elektronik aletlerden küçük ev aletlerine, mobilyadan tencere setlerine kadar birçok üründe indirimli fiyatlarla satışlar bugün itibarıyla başladı. İndirimli ürünler listesi ise 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlandı.A101 market, müşterilerinin talepleri doğrultusunda her hafta yenilediği aktüel ürünler listesine bu hafta özel bir indirim fırsatı daha ekledi. Dünya A101 Günü'ne özel olarak hazırlanan indirimli ürünler listesi, teknolojik aletlerden küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden mobilya ve tencere setlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor.Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen Dünya A101 Günü'ne özel indirimler bugün itibarıyla raflarda yerini aldı. Bu indirim fırsatı kapsamında, Apple iPhone 11 cep telefonu 15.999 TL, Sony PlayStation oyun konsolu ise 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca Philips marka blender, elektrikli süpürge, ütü, saç kurutma makinesi gibi küçük ev aletleri de uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Mobilya kategorisinde ise, sehpa, kitaplık, gardırop ve yatak odası takımı gibi ürünlerde ciddi indirimler yapılmış durumda. Ayrıca çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi büyük ev aletleri de indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor. A101 marketin Dünya A101 Günü'ne özel indirimli ürünler listesi, 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, en yakın A101 şubesine uğrayarak ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirler.