Aktüel
28 Şubat 2023 - 16:42

A101'de izdiham yaratacak ara indirim! Bu ürünler sadece 3 gün rafta: Fiyatları gören inanamadı!

A101 28 Şubat - 3 Mart 2023 aktüel ürünleri ile yine indirimin alasını yaptı. adan z ye her üründe büyük indirimler için haberin detaylarını okuyun...

Aktüel
28 Şubat 2023 - 16:42
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A101'de izdiham yaratacak ara indirim! Bu ürünler sadece 3 gün rafta: Fiyatları gören inanamadı!

A 101 BOMBA GİBİ İNDİRİMLERLE GELDİ!



Türkiye’nin en büyük market zinciri olan A101 de inanılmaz fırsatlar başladı. 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında indirime giren ürünler bir bir sıralandı. Adan Z ye kadar ne var sa bir çok ürün de piyasa fiyatlarının altında indirim yağmuru başladı.

A101

HAFTANIN FIRSATLARI



Bu haftanın en büyük indirimleri ise yayla Pilavlık ithal pirinçte. Pirinç 43, 90 liradan satışa çıkarıldı. 

A101Ayrıca Çokça markalı Domates Salçası da uygun fiyatı ile müşterileri cezbediyor. Haftanın ürünleri yayınlanırken bir çok kişi indirimden yararlanmak için markete akın etti.

A101 Bioblas Sarımsak Şampuanı 49, 95 liraya, 12 li tuvalet kağıdı papia sadece 59 lira İşte haftanın fırsatları bu haberde…..

A101

 

 

 

A101

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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