A101'de izdiham yaratacak ara indirim! Bu ürünler sadece 3 gün rafta: Fiyatları gören inanamadı!

A 101 BOMBA GİBİ İNDİRİMLERLE GELDİ!







HAFTANIN FIRSATLARI







Türkiye’nin en büyük market zinciri olan A101 de inanılmaz fırsatlar başladı. 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında indirime giren ürünler bir bir sıralandı. Adan Z ye kadar ne var sa bir çok ürün de piyasa fiyatlarının altında indirim yağmuru başladı.Bu haftanın en büyük indirimleri ise yayla Pilavlık ithal pirinçte. Pirinç 43, 90 liradan satışa çıkarıldı.Ayrıca Çokça markalı Domates Salçası da uygun fiyatı ile müşterileri cezbediyor. Haftanın ürünleri yayınlanırken bir çok kişi indirimden yararlanmak için markete akın etti.Bioblas Sarımsak Şampuanı 49, 95 liraya, 12 li tuvalet kağıdı papia sadece 59 lira İşte haftanın fırsatları bu haberde…..