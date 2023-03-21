A101'de izdiham yaratacak indirim başladı! O ürün 74 TL'den 34,95 TL'ye düştü: Erken giden reyonda ürün bırakmayacak!







A 101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER











Ekonomik etkilerden dolayı en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan A 101 marketleri 8-24 Mart kataloğunu yayınladı. Birbirinden indirimli ürünler raflarda yerini aldı.Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 89,50 TLEkici Tam Yağlı Süzme Peynir 81,50 TL Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 89,90 TL Birşah Laktozsuz Süt 18,50 TL 12'li Nimet Lavaş 18,90 TL Wawa Bütün Dilimli Ton Balığı 45,90 TL Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 79,90 TL Ariel 9 Kg Toz Deterjan 200 TL10 TL ve üzeri alışverişlerde ise; Nestle Çikolata Paketi + Ekstra Sütlü Bitter 34,95 TL Yayla Osmancık Yerli Pirinç 29,90 TL