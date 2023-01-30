A101'de o ürün 24 TL'ye düştü! Stokta bulan paket paket alıyor: O tarihe kadar indirim devam edecek!







A101'DE BU HAFTA NELER VAR?







HAFTA SONU A101 İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN

A101 MEYVE SEBZE İNDİRİMİ

A101 28 Ocak 2023 ürün kataloğu indirimleri yayınlandı. Her hafta yaptığı kampanyalarla vatandaşları mutlu eden ünlü marketler zincirinin bu hafta indirimleri dopdolu oldu. A101 kataloğu çoğu ev hanımının yüzünü güldürecek. A101'de bu hafta neler var? İşte A101 ürünlerinin 28 Ocak aktüel indirimleri...Türkiye'de milyonlarca tüketicinin bir numaralı alışveriş adresi A101 Market güncel kampanyayı açıkladı. Bu hafta A101 indirim listesi yine ilgi uyandırdı. Kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken A101 market, onlarca hafta sonu spesiyallerini raflarında yer veriyor. A101'de bu hafta sonu neler var? 28 Ocak aktüel ürünleriyle beraber neler geliyor? A101 28 Ocak 2023 indirimli fiyat listesi haberimizde...A101 kataloğunda bu hafta sonuna özel indirimli ürünler listesi açıklığa kavuştu. Yeni bir reklam kampanyasını hem sosyal medya hesabından hem de resmi sitesi üzerinden duyuru yapan market zinciri bu haftaya özel satışa koyduğu ürünlerin hangileri olduğunu açıkladı. Özellikle kahve çeşitleri ve mutfak ürünlerinde büyük indirimler var. 28 Ocak A101 kataloğu ile gelen ürünler şöyle:A101 28 Ocak 2023 hafta sonu kataloğunda 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli fiyata sahip ürünler yer alıyor. Sadece hafta sonuna özel haftanın yıldızları listesinde yer alan bu kampanyada 10 TL ve üzeri her alışverişinize indirimli erişebileceğiniz ürünlerse şöyle:En taze zincir meyve sebze hallerinden biri olan 26 Ocak'ta sebze indirimlerinin ay sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. A101 aktüel kataloğunda bu hafta sonu gelen ürünlere ek olarak meyve ve sebzelerde şu indirimler var: