Aktüel
17 Ocak 2023 - 15:15

A101'de raftan aldığınız elinizde kalacak! Dev indirim başlıyor! Kuyruklar oluşmadan hemen poşetleri doldurun! O ürün 12,95 TL olacak....

A101 büyük indirimlerine devam ederken çeşitli ürünler uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Bu indirimler sonrası vatandaşlar akın ederken kuyruklar oluşmaya başladı. Herkesin beklediği o ürün sadece 12.95 TL ile raflarda yerini aldı. İşte, A101 19 Ocak 2023 kataloğu haberimizde.

Aktüel
17 Ocak 2023 - 15:15
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A101'de raftan aldığınız elinizde kalacak! Dev indirim başlıyor! Kuyruklar oluşmadan hemen poşetleri doldurun! O ürün 12,95 TL olacak....


İndirim haberleri bomba gibi gündeme düşmeye devam ederken A101 aktüel ürünler kataloğu kısa sürede yoğun ilgi gördü. A101 yeni aktüel ürünlerinde yer alan o ürün sadece 12.95 TL olarak raflarda yerini aldı. 19 Ocak 2023 A101 kataloğu haberimizde yer almaktadır.

A101 19 OCAK 2023 KATALOĞU

Tek Kişilik Yün Yorgan 329 TL



Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 99.95 TL

Kaymaz Taban Çocuk Odası Halısı 139 TL

Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL

Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 499 TL

Akel Midi Fırın 38L 749 TL

Kiwi El Blender Seti 329 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 949 TL

19 Ocak A101 kataloğu

Homend Çucuk Blender 279 TL

Nisanla Şarjlı Epilatör 199 TL

Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL

Lenovo HF130 Kulaklık 59.95 TL

Piranha Klavye Mouse Seti 99.95 TL

MAXTRA+ Yedek Filtre 2’li 149.95 TL

Aluna XL Filtreli Sürahi 279.95 TL

Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 44.95 TL

Cam Lokumluk/Sosluk 6’lı 19.95 TL

Mini Mutfak Gereçleri 12.95 TL

Manuel Doğrayıcı 59.95 TL

Trend Saklama Kabı 24.95 TL

Kare Kase 14.95 TL

LAV Ölçü Bardağı 17.50 TL

Tüy Toplama Rulosu 12.95 TL

Kalorifer Suluğu 8.50 TL

A101 19 Ocak 2023 kataloğu

Toshiba 55” Ultra HD Smart TV 7.899 TL

Toshiba 50” 4K Android TV 7.199 TL

HI-LEVEL 55” Ultra HD Smart TV 6.299 TL

Toshiba 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV 3.599 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 7.399 TL

SEG 5 kg Çamaşır Makinesi 3.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.999 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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