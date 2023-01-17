A101'de raftan aldığınız elinizde kalacak! Dev indirim başlıyor! Kuyruklar oluşmadan hemen poşetleri doldurun! O ürün 12,95 TL olacak....







A101 19 OCAK 2023 KATALOĞU







İndirim haberleri bomba gibi gündeme düşmeye devam ederken A101 aktüel ürünler kataloğu kısa sürede yoğun ilgi gördü. A101 yeni aktüel ürünlerinde yer alan o ürün sadece 12.95 TL olarak raflarda yerini aldı. 19 Ocak 2023 A101 kataloğu haberimizde yer almaktadır.Tek Kişilik Yün Yorgan 329 TLÇift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 99.95 TL Kaymaz Taban Çocuk Odası Halısı 139 TL Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 499 TL Akel Midi Fırın 38L 749 TL Kiwi El Blender Seti 329 TL Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 949 TLHomend Çucuk Blender 279 TL Nisanla Şarjlı Epilatör 199 TL Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL Lenovo HF130 Kulaklık 59.95 TL Piranha Klavye Mouse Seti 99.95 TL MAXTRA+ Yedek Filtre 2’li 149.95 TL Aluna XL Filtreli Sürahi 279.95 TL Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 44.95 TL Cam Lokumluk/Sosluk 6’lı 19.95 TL Mini Mutfak Gereçleri 12.95 TL Manuel Doğrayıcı 59.95 TL Trend Saklama Kabı 24.95 TL Kare Kase 14.95 TL LAV Ölçü Bardağı 17.50 TL Tüy Toplama Rulosu 12.95 TL Kalorifer Suluğu 8.50 TLToshiba 55” Ultra HD Smart TV 7.899 TL Toshiba 50” 4K Android TV 7.199 TL HI-LEVEL 55” Ultra HD Smart TV 6.299 TL Toshiba 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV 3.599 TL SEG No-Frost Buzdolabı 7.399 TL SEG 5 kg Çamaşır Makinesi 3.999 TL SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.999 TL