A101'de saç baş yolduran indirim! Sabah 10.00'da herkes koşacak: 155 TL'den 109 TL'ye düştü!

Türkiye A101 kapılarında kuyruğa girdi! Market açılmadan kapıda beklemeye başlayan vatandaşlar heyecanla A101'deki indirimlerden faydalanıyor. Nice ürün etiket fiyatının yarısına satılıyor. Döviz kurunda yaşanan düzensiz değişimler vatandaşı endişelendirirken yüreğine su serpecek haber
A101'den geldi. Basit gıda ürünlerinde tüm müşterileri sevindirecek fiyat indirimleri yapıldı. “ Aldın! Aldın! “ Kampanyası kapsamında nice ürünü yarı fiyatına varan indirimlerle satan A101'den temel gıda ürünlerinde olağanüstü indirim yapıldı.
A101’de Yağ Fiyatları Ne Durumda?
A101'de geçerli indirimler kapsamında, yağ fiyatları cüzdan dostu hale geldi. Litre başına 37,50 TL ile 47 TL arasında değişen fiyatlar, diğer zincir marketlerle karşılaştırıldığında cüzdan dostu bir seviyede düştü.
A101’de Süt Fiyatları Ne Durumda?
A101'deki mevcut indirimler nedeniyle fiyatı düşürülen temel gıda ürünlerinden biri de süt. Litre başına 14,50 TL ile 19,90 TL arasındaki fiyatları bulabilirsiniz. Türkiye'deki çoğu market zincirlerine göre çok daha uygun fiyatlı bir hale getirildi. Yediden yetmişe herkesin zevkle tükettiği bir gıda olan sütün düştüğü fiyat tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü.
Ocak 2023 Aktüel Ürünleri
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