A101'de sepetleri dolduran Ramazan indirimi! Bakliyat, peynir, yoğurt, zeytin fiyatlarında damping: O güne kadar geçerli olacak!

A101 Market, Ramazan ayına özel bir kampanya ile müşterilerini sevindirdi. Mercimeği 20 TL'ye, tuvalet kağıdını 46 TL'ye, siyah zeytini 61 TL'ye ve ayçiçek yağını da 145 TL'ye kadar indirimli fiyatlarla sunuyor. Milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken kampanyanın detayları haberimizde...
İŞTE KAMPANYA ÜRÜNLERİ
A101 Market, Ovadan marka yasemin kokulu pirinci 1 kilosu sadece 23,75 TL'ye indirerek müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. Ayrıca Mistral marka 2 katlı tuvalet kağıdının 12'li paketini 46 TL'ye kadar indirdi. Domestos çeşitlerinin 750 gramını sadece 23 TL'ye sunan market, Clear şampuan çeşitlerini de 350 ml boyutuyla sadece 44,50 TL'ye müşterilerine sunuyor. A101 Market ayrıca, Beşler dana dürüm dönerin 170 gramını da 23,50 TL'ye raflara dizerek Ramazan ayına özel bir indirim gerçekleştiriyor. Bu indirimlerle birlikte A101 Market, müşterilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor ve Ramazan alışverişlerinde tercih edilebilir hale geliyor.