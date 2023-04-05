A101'de sepetleri dolduran Ramazan indirimi! Bakliyat, peynir, yoğurt, zeytin fiyatlarında damping: O güne kadar geçerli olacak!

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SON TARİH 7 NİSAN

A101 Market, Ramazan ayına özel bir kampanya ile müşterilerini sevindirdi. Mercimeği 20 TL'ye, tuvalet kağıdını 46 TL'ye, siyah zeytini 61 TL'ye ve ayçiçek yağını da 145 TL'ye kadar indirimli fiyatlarla sunuyor. Milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken kampanyanın detayları haberimizde...A101 Market, birçok ürüne yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle 3 kiloluk Birşah yoğurdu 64,50 TL'ye, Pınar hindi kokteyli 240 gramı ise 17,25 TL'ye indirildi. Ayrıca Yudum Ayçiçek yağının 4.5 litresi de 145 TL'ye satılıyor. Market, Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülünü 50 adet için 139 TL'ye duyurdu. Cif banyo ve mutfak spreyi de 1 litrelik ambalajı 24 TL'ye indirildi. İşte A101 Market'in müşterilerini cezbeden kampanyalarından bazıları...A101 Market, Ovadan marka yasemin kokulu pirinci 1 kilosu sadece 23,75 TL'ye indirerek müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. Ayrıca Mistral marka 2 katlı tuvalet kağıdının 12'li paketini 46 TL'ye kadar indirdi. Domestos çeşitlerinin 750 gramını sadece 23 TL'ye sunan market, Clear şampuan çeşitlerini de 350 ml boyutuyla sadece 44,50 TL'ye müşterilerine sunuyor. A101 Market ayrıca, Beşler dana dürüm dönerin 170 gramını da 23,50 TL'ye raflara dizerek Ramazan ayına özel bir indirim gerçekleştiriyor. Bu indirimlerle birlikte A101 Market, müşterilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor ve Ramazan alışverişlerinde tercih edilebilir hale geliyor.A101 Market, Türkiye'nin her 81 ilinde hizmet veren bir zincir marketidir. Her geçen gün şubeleri artan A101 Market, sık sık yaptığı indirimlerle vatandaşların dikkatini çekiyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte A101 Market'ten yapılan indirimlerin 7 Nisan'a kadar geçerli olacağı açıklandı.