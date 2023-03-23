A101 18-24 Mart indirim listesini bir gün önce duyurdu. Yarın sona erecek olan A101 indirimlerini kaçırmak istemeyenler bugün kendilerine en yakın A101 mağazalarını ziyaret edebilirler.
Aktüel
23 Mart 2023 - 15:00
A101'de yetişen alır indirimleri başladı! O ürünler 9,90 TL'ye düştü: İlk giden üçer beşer kapacak
A101 indirimli ürünlerinin listesini açıkladı. İndirmenin bitmesine 1 gün kaldı. Evinde ihtiyaç listesi yapan vatandaşlar bugün A101'e giderek indirimli ürünlerden faydalanabilecek. Bu nedenle 18 Mart'ta başlayan indirim kampanyası 24 Mart günü son bulacak. Belirtilen tarihler arasında A101 mağazalarına gelen ziyaretçiler peynir, süt, pirinç ve hijyen ürünlerini indirimli fiyatlarla satın alabilirler.
Aktüel
23 Mart 2023 - 15:00