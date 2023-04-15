13 Nisan'da yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda birçok ürün indirimli olarak yer alıyor. Özellikle 3'lü setler sadece 19,90 TL'ye satılacak. Bunun yanı sıra, bu haftanın A101 indirimlerinde başka neler olduğunu da merak ediyorsanız, aşağıda indirimli ürünlerin tam listesi yer alıyor. A101 kataloğu da oldukça zengin ve fırsatlarla dolu.
Aktüel
15 Nisan 2023 - 17:00
A101'de yılda bir kere olan indirim başlıyor! 3 adedi 20 TL'ye satılacak: Sabah 09.00'dan itibaren ilk giden stok yapacak!
A101, bu hafta da Perşembe günlerinin vazgeçilmez zincir marketleri arasında yer alıyor ve ev tekstili ürünleri, çocuk oyuncakları, beyaz eşyalar ve bakım ürünleri gibi birçok üründe bomba indirimler sunuyor. İşte ayrıntılar...
Aktüel
15 Nisan 2023 - 17:00