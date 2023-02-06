A101'de yumurta indirimi başladı: 30'lu yumurta bu fiyata koli koli gidecek!













A101, 30 M boy yumurtalarda indirim yapıyor, Sınırlı süreli bu indirimden yararlanmak için bugün, son gün. Temel bir gıda maddesi olan yumurtanın maliyeti 2022'nin ikinci yarısında ve 2023'te hızla artarak tüketicilerin, temel ihtiyaçlarını karşılamasında zorluklara neden oldu. Buna karşılık olarak A101 market zinciri 30 yumurtada önemli bir indirim sağladı. İndirim 5 Şubat'a kadar geçerli. Orijinal fiyatı 67,50 TL olan yumurta 61,75 TL'ye düşürülerek tüketiciler için daha uygun hale getirildi.