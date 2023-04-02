A101'de yüzde 50 indirim günleri başladı! O ürünlerde ne alırsan yarısını öde! O ürünlerin hepsi tek listede













A101, 10 TL üzeri alışveriş yapan herkese özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. 10 TL üzeri alışveriş yapan müşteriler, Ovadan Gönen Baldo Pirinç'i 37.75 TL yerine 24.90 TL, Öncü Domates Salçası'nı 99.90 TL yerine 59.90 TL, Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri'ni 99 TL yerine 69.90 TL, Komili Ayçiçek Yağı'nı 147 TL yerine 99.90 TL, Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis'i 18.75 TL yerine 12.90 TL, Kekspır Çilekli Rulo Kek'i 13.50 TL yerine 8.90 TL, Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt'u 35 TL yerine 22.90 TL, Birşah Süt'ü 17.50 TL yerine 11.90 TL, Pril Bulaşık Deterjanı'nı 79.90 TL yerine 49.90 TL ve Tursil Toz Deterjan'ı 124.90 TL yerine 84.90 TL'ye satın alabilecekler.A101'in bu kampanyası sayesinde tüketiciler, günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Kampanya süresince indirimli ürünlerdeki fiyat farkı oldukça yüksek olduğundan, A101 mağazalarında yoğun bir kalabalık bekleniyor. Bu nedenle, kampanya ürünlerini almak isteyenlerin erken saatlerde mağazalarda olmaları tavsiye ediliyor.A101, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sıklıkla benzer kampanyalar düzenliyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen A101, bu kampanyasıyla da tüketicilerin takdirini kazanacak gibi görünüyor.