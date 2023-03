A101'den 10 TL'lik alışveriş yapmak yeter! O ürün yüzde 50 indirimle satılacak

A 101 AÇIKLADI

A 101 market zincirleri her hafta olduğu gibi bu hafta da indirim yaparak ürünleri raflarda müşterisini bekliyor. A 101 marketlerinde birçok üründe indirimler yapılırken 2 Mart Perşembe gününden itibaren yapılacak indirimler bildirildi. Beyaz eşyalardan mutfak araç gereçlere kadar bir çok ürün markette sizleri bekliyor. Her hafta fişi 10 TL'yi geçen müşterilerine duyuru yapan A 101, bu hafta 10 TL ve üzeri alış veriş yapanlara 12'li tuvalet kağıdının yarı fiyata satılacağı duyurdu.09.03.2023 aktüel ürünler; -Search Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv 8.499 TL -Search Toshiba 50″ Ultra HD Smart Tv 7.199 TL -HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 89,95 TL -Preo 20W Seyahat Şarjı 109 TL -Preo Type-C to Type-C Şarj Kablosu 39,95 TL -Preo USB Şarj Kablosu Çeşitleri 39,95 TL -Search Xiaomi Poco C4 Cep Telefonu 3.699 TL -SEG No-Frost Buzdolabı 7.899 TL -SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 5.799 TL -SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 TL -Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.899 TL -Singer M1605 Dikiş Makinesi 1.799 TL -Homend Handmaid El Blender Seti 499 TL -Arzum AR3062 Jollietea Çay Makinesi 679 TL -Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 649 TL -Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 249 TL -Arzum AR1100 Starmix El Mikseri 299 TL -Kiwi KVC 4105 Elektrikli Süpürge 699 TL -Nisanla ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 149 TL -Nehir Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 229,95 TL -Taç Tava ve Sahan Set 299,95 TL -Nehir Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri 29,95 TL -Hascevher Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL -Detox Matara 750 cc 39,95 TL -Keramika Zambak Çerezlik 16,95 TL -Desenli Cam Matara 450 cc 12,95 TL -Cam Kahve Bardağı 500 ml 12,95 TL -Kedi Desenli Borosilikat Kupa 44,95 TL -Kare Kase 14,95 TL -Trend Saklama Kabı 2’li 19,50 TL -Badya 22,95 TL -Patates Soğan Sepeti 2’li 139,95 TL -Limonluk ve Yağlık 12,95 TL -Benekli Kase 3000 ml 29,95 TL -Sızdırmaz Saklama Kabı 27,50 TL -Plastik Ürün Çeşitleri 12,95 TL -Rooc Meyve Sebze Bıçağı 2’li 12,95 TL -Luminarc Tabak Çeşitleri 19,95 TL