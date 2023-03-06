Aktüel
06 Mart 2023 - 23:00

A101'den 10 TL'lik alışveriş yapmak yeter! O ürün yüzde 50 indirimle satılacak

A 101 her hafta ürünlerinde indirim yapmaya devam ediyor. 2 Mart 2023 tarihinden itibaren indirimleri duyurdu. Bir çok üründe indirim olan ürünler A 101 raflarında müşterilerini bekliyor. A 101 marketlerinde 10 TL ve üzeri alış verişlerde o ürünü yarı fiyatına satıyor. İşte detaylar.

Aktüel
06 Mart 2023 - 23:00
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A101'den 10 TL'lik alışveriş yapmak yeter! O ürün yüzde 50 indirimle satılacak
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A 101 market zincirleri her hafta olduğu gibi bu hafta da indirim yaparak ürünleri raflarda müşterisini bekliyor. A 101 marketlerinde birçok üründe indirimler yapılırken 2 Mart Perşembe gününden itibaren yapılacak indirimler bildirildi. Beyaz eşyalardan mutfak araç gereçlere kadar bir çok ürün markette sizleri bekliyor.

Her hafta fişi 10 TL'yi geçen müşterilerine duyuru yapan A 101, bu hafta 10 TL ve üzeri alış veriş yapanlara 12'li tuvalet kağıdının yarı fiyata satılacağı duyurdu.



A 101

A 101 AÇIKLADI

09.03.2023 aktüel ürünler;

-Search Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv 8.499 TL

-Search Toshiba 50″ Ultra HD Smart Tv 7.199 TL

-HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 89,95 TL

-Preo 20W Seyahat Şarjı 109 TL

-Preo Type-C to Type-C Şarj Kablosu 39,95 TL

-Preo USB Şarj Kablosu Çeşitleri 39,95 TL

-Search Xiaomi Poco C4 Cep Telefonu 3.699 TL

-SEG No-Frost Buzdolabı 7.899 TL

-SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 5.799 TL

-SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 TL

-Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.899 TL

-Singer M1605 Dikiş Makinesi 1.799 TL

-Homend Handmaid El Blender Seti 499 TL

-Arzum AR3062 Jollietea Çay Makinesi 679 TL

-Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 649 TL

-Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 249 TL

-Arzum AR1100 Starmix El Mikseri 299 TL

-Kiwi KVC 4105 Elektrikli Süpürge 699 TL

-Nisanla ATR7018 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 149 TL

-Nehir Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 229,95 TL

-Taç Tava ve Sahan Set 299,95 TL

-Nehir Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri 29,95 TL

-Hascevher Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL

-Detox Matara 750 cc 39,95 TL

-Keramika Zambak Çerezlik 16,95 TL

-Desenli Cam Matara 450 cc 12,95 TL

-Cam Kahve Bardağı 500 ml 12,95 TL

-Kedi Desenli Borosilikat Kupa 44,95 TL

-Kare Kase 14,95 TL

-Trend Saklama Kabı 2’li 19,50 TL

-Badya 22,95 TL

-Patates Soğan Sepeti 2’li 139,95 TL

-Limonluk ve Yağlık 12,95 TL

-Benekli Kase 3000 ml 29,95 TL

-Sızdırmaz Saklama Kabı 27,50 TL

-Plastik Ürün Çeşitleri 12,95 TL

-Rooc Meyve Sebze Bıçağı 2’li 12,95 TL

-Luminarc Tabak Çeşitleri 19,95 TL

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A 101

A 101

A 101

A 101

A 101

A 101

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