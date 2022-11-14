A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor

A101 AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Son dönemlerin en çok artış gösteren ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı vatandaşın alım gücünü zorluyor. Bu kapsamda yeni bir kampanyaya imza atan A101 marketler zinciri ayçiçek yağında fiyatları düşürdü. Ayçiçek yağında ilk en büyük indirime giden market olan A101 rakiplerini şimdiden sollamayı başardı.Komili ayçiçek yağı 5 litre 154 TL Vera ayçiçek yağı 5 litre 145 TL Yudum ayçiçek yağı 4,5 litre 160,50 TL Yudum ayçiçek yağı kavanoz 4,5 litre 160,50 TL Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 79 TL Vera ayçiçek yağı 2 litre 65,50 TLKomili ayçiçek yağı 2 litre 73.90 TL Dare ayçiçek yağı 3 litre 99.90 TL Safya ayçiçek yağı 99.90 TL Sırma ayçiçek yağı 2 litre 69.90 TL Sırma ayçiçek yağı 1 litre 39.90 TL Vera ayçiçek yağı 1 litre 35.50 TL Biryağ ayçiçek yağı 1 litre 44.90 TL