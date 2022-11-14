Aktüel
14 Kasım 2022 - 22:28

A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor

A101 marketler zincirinde artan fiyatlara karşı yeni bir kampanya başlatıldı. Ayçiçek yağında büyük indirime giden market rakiplerini adeta solladı. İşte, A101 ayçiçek yağı indirimi...

Aktüel
14 Kasım 2022 - 22:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor
Son dönemlerin en çok artış gösteren ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı vatandaşın alım gücünü zorluyor. Bu kapsamda yeni bir kampanyaya imza atan A101 marketler zinciri ayçiçek yağında fiyatları düşürdü.

Ayçiçek yağında ilk en büyük indirime giden market olan A101 rakiplerini şimdiden sollamayı başardı.

A101 AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Komili ayçiçek yağı 5 litre 154 TL

Vera ayçiçek yağı 5 litre 145 TL

Yudum ayçiçek yağı 4,5 litre 160,50 TL

Yudum ayçiçek yağı kavanoz 4,5 litre 160,50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 79 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre 65,50 TL

 A101 AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Komili ayçiçek yağı 2 litre 73.90 TL

Dare ayçiçek yağı 3 litre 99.90 TL

Safya ayçiçek yağı 99.90 TL

Sırma ayçiçek yağı 2 litre 69.90 TL

Sırma ayçiçek yağı 1 litre 39.90 TL

Vera ayçiçek yağı 1 litre 35.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 1 litre 44.90 TL

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Perşembe günü A101'e gidenler bayram edecek! Bu fiyatları bir daha asla göremezsiniz: 200 liraydı 69,5 TL'ye düştü
Perşembe günü A101'e gidenler bayram edecek! Bu fiyatları bir daha asla göremezsiniz: 200 liraydı 69,5 TL'ye düştü
Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak
Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
Son Haberler
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı...
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru ücretleri ne kadar? 29. Dönem POMEM başvuru şartları ve tercih kılavuzu
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru...
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap...
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim'...
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300...
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?...
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam...
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine...
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi,...
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi...
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya...
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel alınacak! Bu şartları taşıyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel...
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin...
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek! 14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek!...
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha...