Son dönemlerin en çok artış gösteren ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı vatandaşın alım gücünü zorluyor. Bu kapsamda yeni bir kampanyaya imza atan A101 marketler zinciri ayçiçek yağında fiyatları düşürdü. Ayçiçek yağında ilk en büyük indirime giden market olan A101 rakiplerini şimdiden sollamayı başardı.
Aktüel
14 Kasım 2022 - 22:28
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor
A101 marketler zincirinde artan fiyatlara karşı yeni bir kampanya başlatıldı. Ayçiçek yağında büyük indirime giden market rakiplerini adeta solladı. İşte, A101 ayçiçek yağı indirimi...
Aktüel
14 Kasım 2022 - 22:28
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