









A 101 MARKETTEN AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ KARARI







A101 depodaki tüm ayçiçek yağını boşaltıyor! 5 litre fiyatı dibi gördü: Fiyatı duyan üçer üçer alıyor! Ayçiçek yağında dev bir indirim geldi. O market fiyatları aşağıya çekti. 5 litre ayçiçek yağında şok edici fiyat listesi yayınlandı. İşte müşterileri markete koşturan A 101 Market'in ayçiçek yağı indirimi ve diğer detaylar...Ayçiçek yağı geçen yılın en çok zamlanan ürünlerinin başında yer alıyordu. Ayçiçek yağı temel gıda ürünlerinden bir tanesi olurken, ayçiçek yağlarına gelen zamlar sonrasında yaşanan vatandaş geçim mücadelesi ve sıkıntısı içerisinde girmişti. Artan fiyatlar nedeniyle ödeme güçlüğü çeken vatandaş indirimleri kovalamaya başlamıştı. Neyse ki yeni yıl ile birlikte inanılmaz indirim haberleri gelmeye başladı. İşte diğer ayrıntılar...Ayçiçek yağındaki fiyatlar son bir iki yıldır yüksek seyirde ilerlemekteydi. Özellikle geçtiğimiz yılda iyice yükselen fiyatlar sonrasında yeni yıl ile birlikte fiyatlar inişe geçmişti. A101 market 5 litrelik ayçiçek yağ fiyatlarında indirim yapma kararı aldı ve bu büyük indirim haberini müşterilerine duyurdu. Yapılan bu kampanya sonrasında 5 Litre Vera Ayçiçek Yağı Pet 134 TL oldu. A 101 markette 5 litrelik Vera Ayçiçek Yağı Pet 144 TL fiyattan 134 TL'sına kadar inişe geçti. Bu indirimlerden yararlanabilmek ve alışveriş yapabilmek için A 101 marketlere gitmeniz de yarar bulunmaktadır.