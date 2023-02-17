A101'e giden torba torba alıyor! Listedeki fiyatlar yarıya düşürüldü: 25 üründe kaçırılmaz kampanya!







A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?







A101 indirimli ürülerin yer aldığı aktüel kataloğunu yayınladı. Yeni ürün kampanyası açıklayan A101, bir hafta sürecek fırsat ürünlerinin listesini de yayınladı. 17 Şubat'a kadar geçerli olan yeni A101 kataloğu, tüketicilere birçok üründe büyük indirimler sunuyor. Peki A101'de neler var A101 kataloğunda bu hafta hangi ürünlerde indirim olacak? A101'in yeni aktüel kataloğunun detayları haberimizde.. A101'de yeni 'Aldın Aldın' kampanyası başladı. 13 Şubat'ta A101 marketine gelen müşterilere yeni indirimli ürün kampanyası duyuruldu. Bu kampanya 17 Şubat'a kadar geçerlidir. İndirimli ürünler arasında gıdadan mutfak eşyalarına, beyaz eşyadan giyime birçok seçenek sizi bekliyor.A101 marketlerinin 17 Şubat gününe kadar raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu ile birlikte indirimli olarak satılacak olan ürünlerin listesi tek tek duyuruldu. A101'de bu hafta indirimli ürünler şöyle: