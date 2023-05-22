



A 101 MARKET 20 VE 26 MAYIS İNDİRİMLERİ

A101'in yeni indirimi baştan çıkaracak! Kaşar peyniri 99 TL'ye düştü: Kahvaltılık ürünlerinde flaş indirim! A101, Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olarak bilinir ve haftalık olarak yayınladığı "Haftanın Yıldızları" kataloğuyla dikkat çeker. İşte detaylar...Bu hafta da 20 - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da yer aldı. Katalogdaki çeşitli ürünlerdeki indirimler ve fırsatlar, tüketicilerin dikkatini çekiyor. A101'in güncel broşür içeriklerini takip ederek bu cazip indirimleri kaçırmamak mümkün. Hangi ürünlerde ne tür indirimlerin bulunduğunu öğrenmek için A101 Haftanın Yıldızları kataloğunu inceleyebilirsiniz. İşte diğer ayrıntılar...Bu listede çeşitli ürünler ve fiyatları yer alıyor: Birşah marka 1 litre sütün fiyatı 17 TL. Ahir marka tam yağlı taze beyaz peynirin 900 gramı 96 TL. Milkten marka tuzlu tereyağının 950 gramı 169,50 TL. Dr.Oetker marka kakaolu pudingin 196 gramı 12,90 TL. Milkten marka kaymağın 200 gramı 32,50 TL. La Vache qui rit marka üçgen peynirin 8x13,5 gramı 21,90 TL. Ekici marka üçgen peynirin 8x12,5 gramı 18,50 TL. Beşler marka piliç kokteyl sosisin 280 gramı 23,90 TL. Dr.Oetker marka Guseppe dondurulmuş karışık pizzanın 405 gramı 47,90 TL. Wawa marka ton balığının 2x160 gramı 39,90 TL. Bu listede çeşitli ürünler ve fiyatları yer alıyor: Keyfe marka sütlü menengiç kahvesinin 150 gramı 15,90 TL. Eti Lifalif marka yulaf ezmesinin 500 gramı 21,90 TL. Yudum marka ayçiçek yağının 4,5 litresi 129 TL. Eti Lifalif marka ince öğütülmüş yulaf ezmesinin 350 gramı 21,90 TL. Çokça marka domates salçasının 830 gramı 31,50 TL. Oylum marka gofretin 450 gramı 19,50 TL. Eti Karam marka gurme bitter/sütlü çikolatalı gofretin 50 gramı 5 TL. Eti Petito marka mini bol sütlü çikolatanın 72 gramı 16,50 TL. Colgate marka üçlü etki ağız bakım suyunun 500 mili 32,90 TL. Elseve marka şampuan çeşitlerinin 450 mili 49,90 TL. Gillette Venüs marka çift bıçaklı tıraş bıçağının 5'li paketi 33,90 TL.