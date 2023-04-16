Aktüel
16 Nisan 2023 - 08:15

A101 indirimde şov yaptı! 1 litre ayçiçek yağı 27,50 TL'ye satılacak!

A101, her hafta yayınladığı kataloglarla müşteri çekmeye devam ediyor. Bu haftaki katalogda, 15 Nisan 2023'ten itibaren satılacak ürünlerin fiyatları da belirlendi. Özellikle ayçiçek yağı ve dana kangal sucuk gibi popüler ürünlerde ciddi indirimler yaparak müşterilerin dikkatini çekmeyi hedefliyorlar. İşte detaylar...

Aktüel
16 Nisan 2023 - 08:15
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A101 indirimde şov yaptı! 1 litre ayçiçek yağı 27,50 TL'ye satılacak!
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A101 marketinin 15 Nisan 2023'ten itibaren satışa sunacağı ürünlerin fiyatları açıklandı. Bu katalogda nohut, şinitzel, yarım yağlı süt, toz deterjan, saç boyası çeşitleri, siyah çay ve şekerli vanilin gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca A101, müşterilerine özel fiyatlandırmalar sunarak marka sadakati oluşturma stratejisi uyguluyor. Müşterilere indirim sunmanın avantajları arasında tasarruf etme hissi ve bilgili bir alışverişçi olma duygusu yer alıyor. Ayrıca mutlu müşteriler daha fazla harcama yapma ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değerine sahip olma eğilimindedir.

İŞTE A101'İN İNDİRİMLİ KATALOĞU

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EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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