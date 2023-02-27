A101 indirimde zirveye çıktı! 32'li tuvalet kağıdı bir daha bu fiyata düşmez: Paket paket kapışılıyor!













Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarında yaşanan büyük ölçekli artışlara karşılık, A101 market zinciri indirim yaptı.Tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşanan artış sürecinin ardından marketler bazı dönemlerde tuvalet kağıdında indirim yapmaya başladı. A101 market zinciri de aynı yolu izleyerek, tuvalet kağıdı fiyatlarında indirime gitti.A101 market zincirinin 2 Mart kataloğunda tuvalet kağıdı ve kağıt havluda indirimler yer alıyor. 2 Mart itibariyle 3 katlı Mayıslo 32 katlı tuvalet kağıdı 129 TL'den, 3 katlı Mayıslo 12 katlı kağıt havlu ise 89 TL'den satışa sunuluyor.