Aktüel
27 Şubat 2023 - 13:30

A101 indirimde zirveye çıktı! 32'li tuvalet kağıdı bir daha bu fiyata düşmez: Paket paket kapışılıyor!

A101 Marketler Zinciri Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havluları İndirimli Fiyatlarla Sunuyor

Aktüel
27 Şubat 2023 - 13:30
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A101 indirimde zirveye çıktı! 32'li tuvalet kağıdı bir daha bu fiyata düşmez: Paket paket kapışılıyor!
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Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarında yaşanan büyük ölçekli artışlara karşılık, A101 market zinciri indirim yaptı.

A101 Marketler Zinciri de İndirim Trendine Katıldı



Tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşanan artış sürecinin ardından marketler bazı dönemlerde tuvalet kağıdında indirim yapmaya başladı. A101 market zinciri de aynı yolu izleyerek, tuvalet kağıdı fiyatlarında indirime gitti.

tuvalet kağıdı

2 Mart Kataloğunda Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu İndirimi Var

A101 market zincirinin 2 Mart kataloğunda tuvalet kağıdı ve kağıt havluda indirimler yer alıyor. 2 Mart itibariyle 3 katlı Mayıslo 32 katlı tuvalet kağıdı 129 TL'den, 3 katlı Mayıslo 12 katlı kağıt havlu ise 89 TL'den satışa sunuluyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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