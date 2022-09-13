YAŞAM
13 Eylül 2022 - 09:49

A101 kataloğunu görmeden alışverişe çıkmayın! A101 fiyatları aşağı çekti, indirimler havada uçuşuyor! İşte 13 Eylül 2022 fiyat listesi

Her hafta farklı bir ürünle indirime giren A101 haftanın yıldızları kampanyası ürünlerini duyurdu. A101 den alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğunu araştırmaktadır. İndirime giren ürünler merak edilirken 13 Eylül 2022 Salı günü indirim ürünleri sizlerle paylaştık. İşte 13 Eylül 2022 A101 indirimli ürünler listesi…

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 09:49
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
A101 kataloğunu görmeden alışverişe çıkmayın! A101 fiyatları aşağı çekti, indirimler havada uçuşuyor! İşte 13 Eylül 2022 fiyat listesi


2022 yılı ile birlikte artan fiyatlar vatandaşların cebini yakarken ürünleri indirimli ulaşmak isteyen kişiler de araştırmalarını hızlandırdı. Alım gücü düşen birçok tüketici indirimli ürünleri ulaşmak isterken zincir marketlerin yayınladığı katalogları da yakından takip etmektedir. Türkiye'de en büyük perakende şirketleri arasında yer alan A101 markasının her hafta yayınladığı indirimli ürünler listesi merak ediliyor. 13 Eylül 2022 Salı günü indirime giren ürünlerin listesini sizlerle paylaştık. İşte 13 Eylül 2022 A101 indirimli ürünler listesi…

13 Eylül 2022 A101 ürün listesi

Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101 13 Eylül 2022 Salı günü indirim listesini yayınladı. 



A101 İndirim ürünleri 13 eylül

13 Eylül 2022 Salı A101 indirimli ürünler listesi şu şekildedir:

Torku Kakaolu Helva 500 Gr: 35,75

İndirimli fiyatı: 26,75

Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr: 24,95

İndirimli fiyatı: 19,95

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu: 79,95

İndirimli fiyatı: 54,95

Alo Toz Deterjan 4 Kg: 99,95

İndirimli fiyatı: 74,95

Ülker Hobby Bar Çikolata Fındıklı 250 Gr: 27,50

İndirimli fiyatı: 19,95

Ace Çamaşır Suyu 4 L: 43,90

İndirimli fiyatı: 33,90

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 L: 44,95

İndirimli fiyatı: 29,95

Çerezya Dakota Ayçekirdeği 250 Gr: 16,50

İndirimli fiyatı: 12,95

Torku Tahin 600 Gr: 71,90

İndirimli fiyatı: 42,95

Çerezya İthal Dakota Ayçekirdeği 250 Gr: 16,50

İndirimli fiyatı: 12,95

Ofçay Hazine Demlik Poşet 30X15 Gr: 49,95

İndirimli fiyatı: 35,95

Sütaş Süt (%2,5 Yağlı) 1 L: 15,95

İndirimli fiyatı: 13,95

Torku Sade Helva 500 Gr: 35,75

İndirimli fiyatı: 26,75

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 Gr: 63,50

İndirimli fiyatı: 53,50

Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr: 24,95

İndirimli fiyatı: 19,95

Cumhuriyet Dana Kangal Fermente Sucuk 250 gr: 50,50

İndirimli fiyatı: 42,90

Hayat Su 5 Lt Torku Kakaolu Helva 500 Gr: 35,75

İndirimli fiyatı: 26,75

Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr: 24,95

İndirimli fiyatı: 19,95

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu: 79,95

İndirimli fiyatı: 54,95

Alo Toz Deterjan 4 Kg: 99,95

İndirimli fiyatı: 74,95

Torku Tahin 600 Gr: 71,90

İndirimli fiyatı: 42,95

Çerezya İthal Dakota Ayçekirdeği 250 Gr: 16,50

İndirimli fiyatı: 12,95

Ofçay Hazine Demlik Poşet 30X15 Gr: 49,95

İndirimli fiyatı: 35,95

Torku Sade Helva 500 Gr: 35,75

İndirimli fiyatı: 26,75

Torku Tost Peyniri 600 Gr: 81,90

İndirimli fiyatı: 65,90

Çerezya Tuzsuz Dakota Ay Çekirdeği 250 Gr: 16,50

İndirimli fiyatı: 12,95

Kızılay Maden Suyu Sade 6x200 Ml: 15,75

İndirimli fiyatı: 11,50

Nuh'un Ankara Makarna Vitaminli Burgu 500 G: 9,25

İndirimli fiyatı: 7,90

Nuh'un Ankara Makarna Vitaminli Spaghetti 500 G: 9,25

İndirimli fiyatı: 7,90

Nuh'un Ankara Makarna Vitaminli Yüksük 500 G: 9,25

İndirimli fiyatı: 7,90

İçim Peynir Tost 700 G: 89,95

İndirimli fiyatı: 71,95

Torku Tost Peyniri 600 G: 81,90

İndirimli fiyatı: 65,90

Çerezya Tuzsuz Dakota Ay Çekirdeği 250 Gr: 16,50

İndirimli fiyatı: 12,95

Kızılay Maden Suyu Sade 6x200 Ml: 15,75

İndirimli fiyatı: 11,50

A101 tarafından yayınlanan indirimli ürünleri takip etmek isteyen kişiler http://www.a101.com.tr/ adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı
2023 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2023 resmi ve dini tatil günleri
2023 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2023 resmi ve dini tatil günleri
Parmağına yüzük sıkışan çocuğun imdadına sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri yetişti
Parmağına yüzük sıkışan çocuğun imdadına sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri yetişti
Son Haberler
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların...
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde...
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek......
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören...
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm tarihi
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum...
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Kadınların turşu mesaisi başladı
Kadınların turşu mesaisi başladı
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore...
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a...
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!