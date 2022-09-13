A101 kataloğunu görmeden alışverişe çıkmayın! A101 fiyatları aşağı çekti, indirimler havada uçuşuyor! İşte 13 Eylül 2022 fiyat listesi







13 Eylül 2022 A101 ürün listesi







2022 yılı ile birlikte artan fiyatlar vatandaşların cebini yakarken ürünleri indirimli ulaşmak isteyen kişiler de araştırmalarını hızlandırdı. Alım gücü düşen birçok tüketici indirimli ürünleri ulaşmak isterken zincir marketlerin yayınladığı katalogları da yakından takip etmektedir. Türkiye'de en büyük perakende şirketleri arasında yer alan A101 markasının her hafta yayınladığı indirimli ürünler listesi merak ediliyor. 13 Eylül 2022 Salı günü indirime giren ürünlerin listesini sizlerle paylaştık. İşte 13 Eylül 2022 A101 indirimli ürünler listesi…Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101 13 Eylül 2022 Salı günü indirim listesini yayınladı.13 Eylül 2022 Salı A101 indirimli ürünler listesi şu şekildedir: Torku Kakaolu Helva 500 Gr: 35,75 İndirimli fiyatı: 26,75 Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr: 24,95 İndirimli fiyatı: 19,95 Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu: 79,95 İndirimli fiyatı: 54,95 Alo Toz Deterjan 4 Kg: 99,95 İndirimli fiyatı: 74,95 Ülker Hobby Bar Çikolata Fındıklı 250 Gr: 27,50 İndirimli fiyatı: 19,95 Ace Çamaşır Suyu 4 L: 43,90 İndirimli fiyatı: 33,90 Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 L: 44,95 İndirimli fiyatı: 29,95 Çerezya Dakota Ayçekirdeği 250 Gr: 16,50 İndirimli fiyatı: 12,95 Torku Tahin 600 Gr: 71,90 İndirimli fiyatı: 42,95 Çerezya İthal Dakota Ayçekirdeği 250 Gr: 16,50 İndirimli fiyatı: 12,95 Ofçay Hazine Demlik Poşet 30X15 Gr: 49,95 İndirimli fiyatı: 35,95 Sütaş Süt (%2,5 Yağlı) 1 L: 15,95 İndirimli fiyatı: 13,95 Torku Sade Helva 500 Gr: 35,75 İndirimli fiyatı: 26,75 Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 Gr: 63,50 İndirimli fiyatı: 53,50 Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr: 24,95 İndirimli fiyatı: 19,95 Cumhuriyet Dana Kangal Fermente Sucuk 250 gr: 50,50 İndirimli fiyatı: 42,90 Hayat Su 5 Lt Torku Kakaolu Helva 500 Gr: 35,75 İndirimli fiyatı: 26,75 Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr: 24,95 İndirimli fiyatı: 19,95 Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu: 79,95 İndirimli fiyatı: 54,95 Alo Toz Deterjan 4 Kg: 99,95 İndirimli fiyatı: 74,95 Torku Tahin 600 Gr: 71,90 İndirimli fiyatı: 42,95 Çerezya İthal Dakota Ayçekirdeği 250 Gr: 16,50 İndirimli fiyatı: 12,95 Ofçay Hazine Demlik Poşet 30X15 Gr: 49,95 İndirimli fiyatı: 35,95 Torku Sade Helva 500 Gr: 35,75 İndirimli fiyatı: 26,75 Torku Tost Peyniri 600 Gr: 81,90 İndirimli fiyatı: 65,90 Çerezya Tuzsuz Dakota Ay Çekirdeği 250 Gr: 16,50 İndirimli fiyatı: 12,95 Kızılay Maden Suyu Sade 6x200 Ml: 15,75 İndirimli fiyatı: 11,50 Nuh'un Ankara Makarna Vitaminli Burgu 500 G: 9,25 İndirimli fiyatı: 7,90 Nuh'un Ankara Makarna Vitaminli Spaghetti 500 G: 9,25 İndirimli fiyatı: 7,90 Nuh'un Ankara Makarna Vitaminli Yüksük 500 G: 9,25 İndirimli fiyatı: 7,90 İçim Peynir Tost 700 G: 89,95 İndirimli fiyatı: 71,95 Torku Tost Peyniri 600 G: 81,90 İndirimli fiyatı: 65,90 Çerezya Tuzsuz Dakota Ay Çekirdeği 250 Gr: 16,50 İndirimli fiyatı: 12,95 Kızılay Maden Suyu Sade 6x200 Ml: 15,75 İndirimli fiyatı: 11,50 A101 tarafından yayınlanan indirimli ürünleri takip etmek isteyen kişiler http://www.a101.com.tr/ adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.