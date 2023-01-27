Aktüel
27 Ocak 2023 - 00:45

A101 rakiplerine meydan okudu! Bu indirimler kaçmaz: O tarihe özel sınırlı sayıda satılacak!

Her şehirde yüzlerce şubesi bulunan A101 bu hafta yine yaptı yapacağını. Diğer marketlere göre açık ara farkla giden A101 indirimin en dibini vatandaşlarla paylaşırken bu haftaki ürünler çok konuşuldu. Herkesin koşa koşa gideceği 26 Ocak 2023 A101 kataloğu yayınlandı.

Aktüel
27 Ocak 2023 - 00:45
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
A101 rakiplerine meydan okudu! Bu indirimler kaçmaz: O tarihe özel sınırlı sayıda satılacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Kaçırılmayacak kalitede ürünler A101 raflarında yerini alırken 26 Ocak 2023 kataloğu yayımlandı. Herkesin evden çıkarak koşarak gideceği A101 bu haftaki ürünleri herkesin dikkatini çekti. Kimse bu kadarını beklemiyordu. A101 bu hafta neler var? A101 26 Ocak 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.

A101 26 OCAK 2023 KATALOĞU

Toshıba 65’’ androıd tv 11.999 TL



Hı-level 50’’ smart led tv 5.799 TL

Vestel tablet 1.899 TL

Realme cep telefonu 4.499 TL

Reeder S19 cep telefonu 3.199 TL

Flavel buzdolabı 6.899 TL

Flavel bulaşık makinesi 4.699 TL

Flavel çamaşır makinesi 4.299 TL

Schafer çay makinesi 499 TL

Singer overlok makinesi 3.199 TL

A101 26 ocak 2023 kataloğu

Homend multi blender seti 699 TL

Arzum el mikseri 279 TL

Fakir saç maşası 259 TL

Kiwi doğrayıcı 279 TL

Flavel tost makinesi 599 TL

Nisanla saç kesme makinesi 199 TL

Piranha bluetooth kulaklık 44.95 TL

L koltuk 5.490 TL

Moda life tv koltuğu 5.490.90 TL

Moda life yataklı sandıklı 3’lü kanepe 4.490.90 TL

Panovit evyeli mini mutfak 3.490.90 TL

Ariane çok amaçlı konsol 1.290.90 TL

4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 990.90 TL

4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 899.90 TL

Aynalı banyo dolabı 429.90 TL

Volta VS2 elektrikli moped 14.999 TL

Düdüklü tencere 299.95 TL

Kapaklı gözleme ve balık tavası 139.95 TL

Ultra granit basık tencere 269.95 TL

Ultra granit tava 169.95 TL

Ultra granit tencere 269.95 TL

Tokyo saklama kabı 39.95 TL

Kulplu çay bardağı 11.95 TL

Dikdörtgen borcam tepsi 109.95 TL

Cam matara 49.95 TL

Karma plastik ürünler 34.95 TL

Plastik saklama kabı 3’lü 18.50 TL

Çift bıçaklı hazneli rende 34.95 TL

Büyük boy valiz 599 TL

Orta boy valiz 499 TL

Kabin boy valiz 329 TL

Bay – bayan şemsiye 99.95 TL

Düzenleyici çeşitleri 24.95 TL

Yetişkin toka çeşitleri 4.95 TL

Piranha avuç taşlama 299 TL

Piranha lehim havya seti 79.95 TL

Tuşlu org 649 TL

Oyuncak şehir temalı garaj 139 TL

Oyuncak asker ve polis araçları 129 TL

Lüks pamuklu tek kişilik battaniye 109 TL

Lüks pamuklu çift kişilik battaniye 129 TL

Koltuk örtüsü 79.95 TL

Kurulama bezi 2’li 14.95 TL

Bay eşofman takımı 249 TL

Penti bayan külotlu çorap 24.95 TL

Bayan balıkçı yaka triko kazak 79.95 TL

Bay balıkçı yaka triko kazak 79.95 TL

Ekici olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 79 TL

Ekici tereyağı 32.50 TL

Ekici tulum peyniri 54.95 TL

İçim az yağlı kaymaksız yoğurt 3 kg 59.95 TL

Kiri labne 19.95 TL

Erpiliç dondurulmuş piliç kroket 48.50 TL

Nimet dondurulmuş mini pizza börek 35.90 TL

Koska Cuma helvası 39.90 TL

Eti burçak zeytinli tuzlu bisküvi 21.50 TL

Eti pötibör bisküvi 39 TL

Eti paykek çeşitleri 15.50 TL

Şokoley 89 TL

Windy deterjan hazneli sprey mop 199 TL

Fairy bulaşık deterjanı 44.50 TL

Life bey fakir konsatre yumuşatıcı çeşitleri 39.90 TL

Dermokil sıvı sabun çeşitleri 44.50 TL

Jacobs monarch gold tek içimlik kahve 34.95 TL

Kızılay maden suyu 25 TL

Tarak çeşitleri 17.95 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ