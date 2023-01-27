A101 rakiplerine meydan okudu! Bu indirimler kaçmaz: O tarihe özel sınırlı sayıda satılacak!







A101 26 OCAK 2023 KATALOĞU







Kaçırılmayacak kalitede ürünler A101 raflarında yerini alırken 26 Ocak 2023 kataloğu yayımlandı. Herkesin evden çıkarak koşarak gideceği A101 bu haftaki ürünleri herkesin dikkatini çekti. Kimse bu kadarını beklemiyordu. A101 bu hafta neler var? A101 26 Ocak 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.Toshıba 65’’ androıd tv 11.999 TLHı-level 50’’ smart led tv 5.799 TL Vestel tablet 1.899 TL Realme cep telefonu 4.499 TL Reeder S19 cep telefonu 3.199 TL Flavel buzdolabı 6.899 TL Flavel bulaşık makinesi 4.699 TL Flavel çamaşır makinesi 4.299 TL Schafer çay makinesi 499 TL Singer overlok makinesi 3.199 TLHomend multi blender seti 699 TL Arzum el mikseri 279 TL Fakir saç maşası 259 TL Kiwi doğrayıcı 279 TL Flavel tost makinesi 599 TL Nisanla saç kesme makinesi 199 TL Piranha bluetooth kulaklık 44.95 TL L koltuk 5.490 TL Moda life tv koltuğu 5.490.90 TL Moda life yataklı sandıklı 3’lü kanepe 4.490.90 TL Panovit evyeli mini mutfak 3.490.90 TL Ariane çok amaçlı konsol 1.290.90 TL 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 990.90 TL 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 899.90 TL Aynalı banyo dolabı 429.90 TL Volta VS2 elektrikli moped 14.999 TL Düdüklü tencere 299.95 TL Kapaklı gözleme ve balık tavası 139.95 TL Ultra granit basık tencere 269.95 TL Ultra granit tava 169.95 TL Ultra granit tencere 269.95 TL Tokyo saklama kabı 39.95 TL Kulplu çay bardağı 11.95 TL Dikdörtgen borcam tepsi 109.95 TL Cam matara 49.95 TL Karma plastik ürünler 34.95 TL Plastik saklama kabı 3’lü 18.50 TL Çift bıçaklı hazneli rende 34.95 TL Büyük boy valiz 599 TL Orta boy valiz 499 TL Kabin boy valiz 329 TL Bay – bayan şemsiye 99.95 TL Düzenleyici çeşitleri 24.95 TL Yetişkin toka çeşitleri 4.95 TL Piranha avuç taşlama 299 TL Piranha lehim havya seti 79.95 TL Tuşlu org 649 TL Oyuncak şehir temalı garaj 139 TL Oyuncak asker ve polis araçları 129 TL Lüks pamuklu tek kişilik battaniye 109 TL Lüks pamuklu çift kişilik battaniye 129 TL Koltuk örtüsü 79.95 TL Kurulama bezi 2’li 14.95 TL Bay eşofman takımı 249 TL Penti bayan külotlu çorap 24.95 TL Bayan balıkçı yaka triko kazak 79.95 TL Bay balıkçı yaka triko kazak 79.95 TL Ekici olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 79 TL Ekici tereyağı 32.50 TL Ekici tulum peyniri 54.95 TL İçim az yağlı kaymaksız yoğurt 3 kg 59.95 TL Kiri labne 19.95 TL Erpiliç dondurulmuş piliç kroket 48.50 TL Nimet dondurulmuş mini pizza börek 35.90 TL Koska Cuma helvası 39.90 TL Eti burçak zeytinli tuzlu bisküvi 21.50 TL Eti pötibör bisküvi 39 TL Eti paykek çeşitleri 15.50 TL Şokoley 89 TL Windy deterjan hazneli sprey mop 199 TL Fairy bulaşık deterjanı 44.50 TL Life bey fakir konsatre yumuşatıcı çeşitleri 39.90 TL Dermokil sıvı sabun çeşitleri 44.50 TL Jacobs monarch gold tek içimlik kahve 34.95 TL Kızılay maden suyu 25 TL Tarak çeşitleri 17.95 TL