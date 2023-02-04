A101 temel ihtiyaç ürünlerinde devrim yarattı! Bakliyattan ayçiçek yağına dev indirim sabah 10.00'da başlıyor: Kaçıran pişman olur!







BUGÜN 21:00’E KADAR A101’E GİDİN: BAKLİYAT, YAĞ, BAL, PEKMEZ VE DAHA BİRÇOK ÜRÜN İÇİN DUYURU YAPILDI!







2 ŞUBAT AFİŞİNDE YER ALAN ÜRÜNLER

A101 'in 2 Şubat görsel afişini web sitesinde paylaştı. Bu duyuruda, A101 Market şubelerinde bugün geçerli olan fiyatlar hakkında bilgi verildi.Şubelerin genelde 21.00’a kadar açık olacağı belirtildi. Böylece, 21.00’a kadar şubeye giden vatandaşlar Bakliyat ürünleri, yağ, bal, pekmez ve diğer ürünleri alışveriş yapmak için bu fiyatlardan yararlanabilecekler.Sizin için hazırladığımız liste üzerindeki ürünlerden oluşan alışveriş sepetinizin önünde Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne, 58” 4K Crystal TV, Android Smart Led TV 42”, Notebook, Cep Telefonu, No-Frost Buzdolabı, 9 kg Çamaşır Makinesi, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 3 Çekmeceli Dondurucu, Airfry Yağsız Fritöz, Stand Mikser, Cam Elektrikli Cezve, Waffle Makinesi, El Blender Seti, Saç Sakal Kesme Makinesi, Torba Yaylı Yatak, Baza&Başlık Set, Çift Kişilik Baza&Başlık Set, Yaylı Yatak, Bez Bebek, Oyuncak Arabalar, Oyuncak Deniz Altı Evi, Oyuncak Şık Bebek, Oyuncak Bebek Havuz Seti, Kişisel Gelişim Serisi, Çift Kişilik Yorgan, Tek Kişilil Yorgan, Bay Tam Fermuarlı Sweatshirt, Çocuk Bezi Çeşitleri, Toz Deterjan, Saç Bakım Maskesi, Yumuşatıcı Çeşitleri, Çikolata Kaplı Şeker, Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Sweatshirt, Bayan Kapüşonlu Takım, Çocuk Pijama Takımı, Makarna Çeşitleri, Yeşil Mercimek, Nohut, Kırmızı Mercimek, Fasulye, Süzme Peynir bulunmaktadır. Bu sepete ek olarak alışverişinizi tamamlamak için, farklı ürünlerden de seçim yapabilirsiniz. Örneğin; bayan kapüşonlu tam fermuarlı sweatshirt, bayan kapüşonlu takım, çocuk pijama takımı, makarna çeşitleri, yeşil mercimek, nohut, kırmızı mercimek, fasulye ve süzme peynir gibi farklı seçenekler sunmaktayız. Ayrıca, toz deterjan, saç bakım maskesi, yumuşatıcı çeşitleri ve çikolata kaplı şeker gibi ürünleri de tercih edebilirsiniz.